Pie Smiltenes novada muzeja tiks atzīmēta barikāžu aizstāvju atceres diena

Pieminot barikāžu dalībniekus, barikāžu aizstāvju atceres dienā, 20. janvārī, pie Smiltenes novada muzeja tiks iedegti ugunskuri un no plkst. 17.00 – 21.00 uz Mēru muižas sienas būs apskatāmas barikāžu notikumu fotogrāfijas no Smiltenes novada muzeja, Valkas novadpētniecības muzeja krājuma, kā arī no Smiltenes iedzīvotāju privātajiem arhīviem, informē Smiltenes novada interneta mājas lapa.

Foto ekspozīcija tapusi sadarbībā ar Valkas novadpētniecības muzeju un Birzuļu tautas namu.

Ekspozīcijas tapšanā piedalījās Valkas novadpētniecības muzeja krājuma glabātāja Aija Priedīte, Evita Zušmane, Līga Zušmane, Gatis Samučonoks un Smiltenes novada bibliotēkas bibliotekāre Alda Liuke.

Šī gada janvārī aprit 30 gadi kopš 1991. gada barikādēm – nevardarbīgās pretošanās akcijas, kura notika Rīgā un citās pilsētās. Latvijā, Lietuvā un Igaunijā šīs akcijas bija viens no svarīgākajiem posmiem cīņā par neatkarības atjaunošanu pēc Padomju Savienības okupācijas Otrā pasaules kara laikā.

Apmeklējot foto ekspozīciju, aicinām lietot sejas masku, kā arī ievērot 2 metru distanci.