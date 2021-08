Piederību pilsētai apliecina caur sajūtām

Apes iedzīvotājiem ir tradīcija pilsētas svētkus svinēt ik gadu augusta ceturtās nedēļas nogalē un veidot tos kā visai vietējai kopienai nozīmīgu notikumu. Vietējā tautas nama vadītāja Ilva Sāre uzsver – šie svētki atšķiras no citu pilsētu svētkiem, jo tos ar sirds mīļumu rada paši apenieši.

No 1. jūlija Ape ir piederīga Smiltenes novadam. Tiem smilteniešiem, kuri vēlas iepazīt jaunos kaimiņus, ir iespēja 20. un 21. augustā aizbraukt uz šo mazo pilsētiņu Latvijas un Igaunijas pierobežā – šajās dienās tur notiks pilsētas svētki, to laikā vietējie iedzīvotāji rādīs, ar ko ir bagāti.

Būs arī īpašie viesi, arī “Apvedceļš”

Šogad svinību moto ir – “Atnāc, atbrauc, atlido, lai satiktos Apē!”. “Pilsētas svētki mums vienmēr ir sajūtu svētki. Šogad tos būvējam uz trijiem vārdiem – atnāc, atbrauc, atlido. Vēlamies, lai cilvēki nesteidzīgi varētu staigāt un baudīt Apes mieru, klusumu un mūsu darbīgo cilvēku veikumu, braukt ar riteņiem vai bānīti, atlidojot pie mums arī ar iedomu spārniem no Īrijas, Anglijas un citām ārzemēm, jo šogad “Covid-19’’ ierobežojumu dēļ nav iespējams visus savējos uzaicināt atbraukt mājās, kā mēs gribējām,” stāsta Ilva Sāre.

Ik gadu Ape savus pilsētas svētkus svin vienā nedēļā ar kapusvētkiem (šogad tie notiks 22. augustā), uz tiem atcerēties savus aizgājējus ierodas daudz tuvu vai tālu dzīvojošu novadnieku, līdz ar to šajā laikā pilsētas iedzīvotāju skaits uz brīdi kļūst lielāks. Sapulcināt vienkopus apeniešus un viņu viesus un visiem kopā satikties, svinēt un atpūsties arī ir viens no pilsētas svētku mērķiem.

Lai ievērotu valstī noteiktos ierobežojumus “Covid-19” izplatības mazināšanai, šoreiz Apes pilsētas svētku formātā dominē pastaigas un pikniki, tādēļ ne visiem pasākumiem svētku programmā ir norādīts konkrēts laiks.

Ape savus svētkus sāks svinēt nākamās piektdienas, 20. augusta, vakarā Apes Svētā Mateja luterāņu baznīcā ar aizlūgumu par pilsētas svētkiem.

No pulksten 21 pilsētas centrā valdīs satikšanās prieks mūzikā, skanot Maestro Raimonda Paula dziesmām un mūzikai. Uzstāsies Apes tautas nama amatiermākslas kolektīvi (jauktais koris, vokālie ansambļi, deju kolektīvi, solisti) un pasākuma īpašais viesis Zigfrīds Muktupāvels ar pavadošo grupu. Vēlāk līdz pat pusnaktij pilsētā skanēs noskaņu mūzika Santas Sāres, Ģirta Ripas un Mārča Kalniņa izpildījumā.

Sestdien, 21. augustā, Apes pilsēta savus svētkus svinēs no agra rīta līdz pusnaktij, kad svētku programmai punktu pieliks pikniks ar Smiltenes grupas “Apvedceļš” “Zemenēm”.

Pilsēta atklāsies ielu stāstos

21. augustā jau no pulksten 8.30 Ganību ielā varēs iepirkties mājražotāju un amatnieku tirdziņā. Pulksten 10 startēs volejbola turnīrs MIX komandām (reģistrācija – no pulksten 9.30 Lauku ielā 1). Vēl vienas sportiskas aktivitātes no pulksten 13 līdz 15 piedāvās spēka konkurss “Latvijas spēcīgākā pilsēta” (interesentiem jāpulcējas Skolas ielā 4).

No pulksten 11.30 sāksies Apes pilsētas svētku ikgadējā velo, moto un auto parāde, kurā kopīgā braucienā pa pilsētas ielām var piedalīties ikviens interesents ar savu transportlīdzekli. Plānots, ka šogad parādes dalībnieki svētkus ierūcinās, iebraucot Apes centrā no visām uz to vedošajām pilsētas galvenajām ielām. Pulksten 12 pilsētas centrā Apes iedzīvotājus un viesus svētkos apsveiks Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.

No pulksten 12 bērnu rotaļu laukumā un Apes tautas nama stāvlaukumā ģimenes ar bērniem varēs iziet sajūtu taku ar sportiskām aktivitātēm. Tiks arī godināti Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu jaundzimušie novadnieki – pavisam 21 mazulis, kurš pasaulē nācis laikā no iepriekšējiem Apes svētkiem līdz šiem.

Ģimenes ar bērniem ciemos gaidīs arī rakstnieces Elīnas Zālītes memoriālajā mājā, Dzirnavu ielā 24, kur no pulksten 13 līdz 14 varēs uzzināt par 12 putniem Elīnas Zālītes stāstos, bet no pulksten 14 ikviens stundu ilgā ekskursijā varēs doties pa Dižgaru (izcilu novadnieku) ceļu.

Apes svētki ir arī laba iespēja iepazīt šās vietas vēsturi gida pavadībā un apskatīt tikai šai Latvijas un Igaunijas pierobežas pilsētiņai raksturīgās šarmantās vietējā krāsainā dolomīta ēkas. Paši apenieši norāda, ka pilsētas senākajā apbūvē vērojams arī koka un ķieģeļu pielietojums ēku būvniecībā, atspoguļojot ne vien latviešu, bet arī kaimiņtautu – igauņu un krievu – tradicionālās iezīmes ēku celtniecībā. Daudzām ēkām vēl saglabājušies savdabīgi koka elementi jumtu konstrukcijās – “vēja spāres”. Unikāls ir 200 metru garš kaltu bruģakmeņu ielas segums Pasta ielā, kas ieklāts ap 1930. gadu.

Drīz Apē būs pieejams jauns tūrisma maršruts “Ielu stāsti”, kas daļēji tiks prezentēts Apes pilsētas svētkos 21. augustā, no pulksten 16 līdz 17.30 piedāvājot ielu stāstus Parka un Pasta ielas garumā kopā ar gidi, Elīnas Zālītes memoriālās mājas vadītāju Irēnu Meisteri.

Pulcēšanās pie Apes tautas nama. Pasta ielas iedzīvotāji būs pacentušies, izgreznojot savas mājas, kas pārsvarā ir jau pieminētās, no dolomīta būvētās ēkas.

Pa Apes ielām izvedīs arī Stāmerienas bānītis, sākot ceļu Stacijas laukumā (izbraucieni būs no pulksten 12 līdz 15 un no 20 līdz 24).

Tāds pikniks vēl nav bijis

Pulksten 15 Skolas ielā 2 sāksies populārā erudīcijas spēle “Prāta laboratorija”, ko jau iecienījis ne viens vien tuvas un tālas apkārtnes iedzīvotājs, arī smiltenieši.

Pēcpusdienā no pulksten 16.30 un vakarā uz Pasta ielas un Skolas ielas varēs vērot izgaismotas ēkas un ieklausīties noskaņu mūzikā. Muzicēs latviešu džeza dziedātāja Jolanta Gulbe-Paškeviča kopā ar pianistu Kristapu Vanadziņu. Uzstāsies arī saksofonists Arnis Graps.

Vakarā (no pulksten 20 līdz 24) pilsētas centru aizņems līdz šim Apē nebijis muzikāls pikniks kopā ar grupu “Apvedceļš”. Ieeja uz visiem pasākumiem ir bez maksas.

Visu dienu būs iespēja Apē apmeklēt trīs vietējās mājas kafejnīcas, kas piedāvās šai robežpilsētai raksturīgus ēdienus.

Svētdien, 22. augustā, Apē būs kapusvētki: pulksten 12 – Meža kapos, pulksten 14 – Apes pilsētas kapos.