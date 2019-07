Piedzīvojums bērniem, kas aizkustina pieaugušos

Notvert piedzīvojuma garu, satiekot jaunus draugus, apgūstot dažādas prasmes, ciemojoties pie ugunsdzēsējiem un policistiem, peldoties un jautrojoties, bija iespēja trīsdesmit bērniem no Smiltenes novada. Viņiem šādu iespēju – bezmaksas dalību deviņu dienu nometnē “Vienmēr mundri” – deva Smiltenes novada pašvaldība.

“Es tūliņ raudāšu!” dienas nometnes “Vienmēr mundri” noslēguma pasākuma dienā pirms intervijas “Ziemeļlatvijai” saka Vita Leite. Viņa nometni, kas notiek Smiltenes novada pašvaldības īstenotā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros vada trešo gadu. Taču bērnu brīvā laika pavadīšanas klubiņu vada jau vairāk nekā 16 gadu.

Nometnes “Vienmēr mundri” mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām, pievērst bērnu uzmanību veselīga dzīvesveida nozīmīgumam, veicināt veselīga uztura paradumu veidošanos un informēt par dažādu atkarību ietekmi uz turpmāko dzīvi.



“Šo nometni gaidīju ar patīkamām sajūtām un radošām domām. Vienmēr piedomāju, ko ar bērniem darīt, lai dalībniekiem būtu interesanti un deviņu dienu programma neatkārtotos ne mirkli. Mums ļoti paveicās ar laikapstākļiem, līdz ar to varējām vairāk laika pavadīt svaigā gaisā. Braucām uz jūru, peldējāmies Klievezerā, vienu dienu devāmies uz laukiem, kur paši mizojām kartupeļus, gatavojām sev pusdienas, paralēli notika sporta sacensības. Divas reizes bijām uz džudo nodarbībām, kur treneris Edgars Matuks mums mācīja, kā sevi aizstāvēt, ja tāda nepieciešamība dzīvē būs. Vairāki no bērniem pirmo reizi viesojās VUGD depo, kur varēja turēt rokā ūdens šļūteni un skatīties, kā ugunsdzēsēji no otrā stāva laižas lejā pa stieni. Tikpat vērtīga ciemošanās bija Smiltenes novada Pašvaldības policijā. Braucām arī ekskursijā uz Cēsīm, cepām gan pīrādziņus, gan kliņģerīšus, gan arī iepazinām seno zemnieku sētu būvēšanas principus – ka pirmos uzbūvēja klēti un kūti un tad tikai māju. Vēl devāmies uz kino,” īsumā par deviņās dienās piedzīvoto stāsta V. Leite.

Smiltenes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Anita Šteinberga atklāj, ka nometnē piedalās bērni no daudzbērnu, maznodrošinātām ģimenēm un tādām, kas ir dienesta pārraudzībā. “Katru gadu lielākoties ir citi bērni, taču daži piedalās atkārtoti, jo viņi ļoti to vēlas. Cenšamies piepildīt bērnu vēlēšanos, jo zinām, ka katrs reiz sapņo izdzīvot nometņu burvību. Šogad nometne ir īpaši bagāta ar dažādiem piedzīvojumiem. Jau šodien bērni izteikuši vēlmi, ka gribētu pieteikties nākamajam gadam. Esmu pārliecināta – jo vairāk nometņu, jo labāk. Beidzas skolas laiks, vecāki aizņemti darbā... Pēc pieredzes zinu, ka tādas aktivitātes, kādas notiek bērnu nometnēs, mēs, vecāki, nevaram nodrošināt. Tā ir intensīva darbošanās no rīta līdz vēlai pēcpusdienai,” stāsta A. Šteinberga.

Viņa uzslavē nometnes vadītāju V. Leiti, kura izraudzīta iepirkuma kārtībā: “Jāteic, ka patiesi esam laimīgi un lepni par to, ka trešo gadu nometne notiek Smiltenes vidusskolas Rīgas ielas ēkā un to vada Vita Leite, kura ir ar bagātu pieredzi.”

Jāpiebilst, ka nometne paredzēta septiņu līdz 14 gadu veciem bērniem no Smiltenes novada, lielā skaitā to pārstāvēja skolēni no Grundzāles pagasta, kuriem ik dienu tika nodrošināts transports. Noslēguma pasākumā dalībnieki spēlēja spēli par Latviju un gardu muti cienājās ar īpašo “Vienmēr mundri” torti.

Runā dalībnieki

Madara Buldure, nometnē piedalās pirmo reizi dzīvē

Iespaidi ir ļoti forši! Mēs spēles spēlējām, gājām uz Klievi peldēties, atpūtāmies, braucām uz maizes cepšanu Cēsīs, apskatījām pieminekli. Tas man patika vislabāk. Es nekad nevienā nometnē nebiju bijusi. Esmu ļoti priecīga un ceru, ka nākamajā reizē atkal varēšu piedalīties. Esmu ieguvusi jaunus draugus. Šis bija mans labākais vasaras piedzīvojums, jo jūlijā sākšu strādāt. Līdz pat augustam lasīšu avenes. Darbs man ir jau otro vasaru.

Sanija Strauja, nometnē pirmo reizi

Nometne patiešām ir ļoti jauka un laba. Bērni savā starpā ir draudzīgi un forši, tāpat kā nometnes vadītāja Vita un viņas palīgi. Kopā labi pavadījām laiku. Vasarā droši vien turpināšu atpūsties un palīdzēt mammai dārzā.