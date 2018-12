Piektdien tiks atklāti Smiltenes novada Gada balva sportā pretendenti un sāksies līdzjutēju balsojums

Piektdien plašāka sabiedrība tiks iepazīstināta ar 2018. gada Smiltenes novada Gada balva sportā kandidātiem astoņās dažādās nominācijās. No 14. līdz 30. decembrim mājaslapā smiltene.lv, kā arī Smiltenes novada Gada balva sportā Facebook lapā ikvienam būs iespēja balsot par saviem favorītiem nominācijās par gada populārāko sporta notikumu un labāko amatieru sportistu/i. Svinīgā apbalvošanas ceremonija notiks 2019. gada 11. janvārī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.

Ar mērķi popularizēt Smiltenes novada sportistu, komandu, organizatoru un sporta personību paveikto aizvadītajā gadā, astoto gadu pēc kārtas tiek rīkota Smiltenes novada Gada balva sportā aptauja un svinīgā apbalvošanas ceremonija. Smiltenes novada sportisti un komandas šajā gadā priecējuši ar augsta mēroga rezultātiem valsts, Baltijas un pasaules mēroga sacensībās. Vienlaikus, Smiltenes novads uzņēmis arī augsta mēroga sporta notikumus, kuros piedalījušies tūkstošiem dalībnieki visdažādākajos sporta viedos.

Piektdien tiks paziņoti pretendenti uz Smiltenes novada Gada balvu sportā kopumā astoņās dažādās nominācijās. Bez jau tradicionālajām nominācijām, gada labākais sportists, labākais jaunais sportists, labākā jaunā sportiste, labākais tehnisko sporta veidu sportists, labākais/ā amatieru sportists/e, labākā komanda un populārākais sporta notikums, gada balvā atgriezīsies labākās sportistes nominācija. Visās astoņās nominācijās kopumā iekļauti 33 sportisti, 5 komandas un 7 sporta notikumi.

Nozīmīga loma Smiltenes novada Gada balva sportā būs līdzjutējiem. No 14. – 30. decembrim, mājaslapā smiltene.lv un Smiltenes novada Gada balva sportā Facebook lapā būs iespēja vienu reizi nobalsot par populārāko sporta notikumu un gada labāko amatieru sportistu/i. Populārākā sportista nominācijā līdzjutēju balsojums sastādīs 100 procentus no vērtējuma, bet labākā amatieru sportista/es nominācijā līdzjutēju balsojums būs 50 procenti no kopējā vērtējuma. Pārējās nominācijās labākos noteiks Smiltenes novada sporta attīstības padome, Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas treneri un novadā esošie mediju pārstāvji.

Papildus tam, svinīgās apbalvošanas laikā tiks pasniegtas balvas gada sporta veterānam/ei, labākā sportista, labākās sportistes, labākā jaunā sportista un labākās jaunās sportistes treneriem. Turpinot tradīcijas, kā pasākuma sirsnīgākā sadaļa būs balvas par mūža ieguldījumu Smiltenes novada sportā pasniegšana.

Izvirzītos pretendentus apstiprināja Smiltenes novada domes sporta attīstības padome. Pirmo gadu iespējas iesniegt kandidātus visās nominācijās tika dotas arī ikvienam Smiltenes novada iedzīvotājam.

Svinīgā apbalvošanas ceremonija norisināsies 2019. gada 11. janvārī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā. Pasākumā piedalīties aicināts ikviens sporta līdzjutējs. Papildus tam, pasākumu tiešraidē būs iespējams vērot Smiltenes novada Gada balva sportā Facebook lapā.

Smiltenes novada Gada balva sportā organizē SPORTS Smiltenē ar Smiltenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Pasākuma sadarbības partneri – Smiltenes pilsētas Kultūras centrs, Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skola, “STV Studija” un laikraksts “Ziemeļlatvija”.