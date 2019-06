Pieņem drosmīgu izaicinājumu un dodas pārgājienā no Kolkas līdz Dubultiem

Iespējams, būsit dzirdējuši par 136 kilometru garu pārgājienu gar Latvijas gleznaināko jūras piekrasti no Kolkasraga līdz Jūrmalai, kurš jāveic, iekļaujoties 55 stundu kontrollaikā. No sajūsmas līdz sāpēm un bezspēkam, bet finišā neaptverams gandarījums – tā īsumā dalībnieki raksturo šo pārgājienu. Internetā atrodama informācija, ka pārgājiena pirmsākumi meklējami desmit gadu senā vēsturē, kad deviņi drosmīgi jaunieši devās trīs dienu piedzīvojumā, lai izbaudītu pēdējo vasaru pirms lielās dzīves. Šogad 24. maijā ceļā no Kolkas uz Dubultiem devās 1360 cilvēku, finišēja 919 jeb 68 procenti no sākotnējā skaita. 136 kilometri ir tieši tikpat liels attālums kā no Smiltenes līdz Rīgai, ko visbiežāk cilvēki mēro automašīnā vai autobusā. Tieši tāpēc “Ziemeļlatvija” uz interviju aicināja trīs smilteniešus ‒ bērnudārza audzinātāju Inesi Melderi, uzņēmēju Andri Lanku un nagu dizaina speciālisti Sniedzi Krēgeri ‒, kuri pirmo reizi dzīvē kājām mērojuši šādu attālumu – 136 kilometrus. Viņu stāsti iedvesmo un apliecina, ka cilvēka spēkos ir krietni vairāk, kā ikdienā spējam nojaust un aptvert. Vajag tikai motivāciju, un tā viņiem netrūkst.



Kaut rāpus, bet zināju, ka finišu sasniegšu

Sniedze Krēgere, nagu kopšanas speciāliste

136 kilometrus veica 52 stundās un 5 minūtēs

No pacēluma un saviļņojuma mājās nespēju aizmigt

Inese Meldere, bērnudārza “Pīlādzītis” audzinātāja

136 kilometrus veica 46 stundās un 48 minūtēs

Sasniedzot finišu un ieraugot meitu un sievu, pat asariņa nobira

Andris Lanka, SIA “Ase” valdes priekšsēdētājs

136 kilometrus veica 33 stundās un 31 minūtē

