Pievienojies satiksmes drošības kampaņai "Izkāp no telefona!"

Atsaucoties Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) aicinājumam, ikvienam autovadītājam iespējams pievienoties satiksmes drošības kampaņai “Izkāp no telefona!”, uz sava auto uzlīmējot kampaņas uzlīmi. Tās pieejamas “Circle K” degvielas uzpildes stacijās visā Latvijā.

Ārvalstu statistika rāda, ka līdz pat 94% ceļu satiksmes negadījumu notiek autovadītāju kļūdu dēļ, turklāt autovadītājiem, kas braukšanas laikā lieto mobilo tālruni, pastāv četras reizes lielāka iespēja iekļūt avārijā, gūt ievainojumus vai piedzīvot letālu iznākumu*.

Telefona “nozombētie” šoferi mazāk pamana ceļu satiksmē notiekošo, piemēram, ceļa zīmes vai izbraukšanas joslas, viņi mēdz nepamanīt ceļa zīmes, izbraukt no savas braukšanas joslas un mainīt ātrumu. Autovadītāji, “sēžot telefonos”, daudz biežāk neievēro drošu distanci no priekšā braucošā transportlīdzekļa, reaģē lēnāk un bremzē vēlāk, biežāk iekļūst bīstamās ceļu satiksmes situācijās, tā apdraudot ne tikai savu, bet arī pārējo satiksmes dalībnieku drošību.

“Gadījumos, kad, esot pie auto stūres, steidzami nepieciešams atbildēt uz svarīgiem zvaniem, īsziņām vai citiem ziņojumiem, viens no risinājumiem, ir nobraukt no ceļa, apstāties drošā vietā un tikai tad izmantot mobilo telefonu. Šādās situācijās viens no autovadītājiem ērtākajiem un vienlaikus drošākajiem pieturas punktiem var būt tieši “Circle K” degvielas uzpildes stacijas, kurās var ērti piestāt ar auto, lai atbildētu uz telefona zvaniem, īsziņām, e-pastiem vai caurlūkotu sociālo tīklu saturu. Vienlaikus šeit ir iespējams saņemt kampaņas “Izkāp no telefona!” auto uzlīmes. Uzlīmēt šādu uzlīmi uz sava auto ir kā apliecinājums, ka es brauciena laikā mobilo tālruni nelietoju!” skaidro viens no kampaņas “Izkāp no telefona!” atbalstītājiem, SIA “Circle K Latvia” tirgus attīstības departamenta direktors Gatis Pavārs.

Kampaņas “Izkāp no telefona!” uzlīmes “Circle K” degvielas uzpildes stacijās pieejamas ierobežotā daudzumā. Savukārt kampaņas uzlīmes lejuplādēšanai ikvienam pieejamas CSDD mājas lapā kampaņas sadaļā https://ej.uz/izkapnotelefona

Satiksmes drošības kampaņu “Izkāp no telefona!” organizē CSDD sadarbībā ar Valsts policiju; kampaņu atbalsta apdrošināšanas sabiedrība “Balta”, kā arī Latvijā lielākais degvielas mazumtirdzniecības uzņēmums “Circle K”. Kampaņa tiek finansēta no OCTA līdzekļiem.