Pilsētu iepazīst un izbauda caur aktīvo atpūtu

Sākoties aktīvai tūrisma sezonai, aizvien vairāk Smilteni apmeklē tūristi – vieni pilsētā uzkavējas neilgi, jo galamērķis ir cits, citi atbraukuši ar konkrētu mērķi. Vēl ir tādi, kas šeit nokļuvuši nejauši un ir patīkami pārsteigti par pastaigu vietām, sakārtoto infrastruktūru un atpūtas iespējām.

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītājs Modris Apsītis stāsta, ka aktīvās atpūtas piedāvājumā šosezon lielu izmaiņu nav. Savu darbību pie Tepera ezera pārtraukusi aktīvās atpūtas inventāra noma “SUP House”, toties piedāvājumu klāstu papildinājušas ir “Annes Laivas”, kas arī nodarbojas ar aktīvās atpūtas inventāra nomu un tirdzniecību. “Vēl jaunums ir reģionālais velomaršruts numur 14, kas savieno Smilteni un Ainažus. Maršruts ved pa seno šaursliežu dzelzceļa līniju “Smiltene–Ainaži” – caur laukiem, mežiem un pa īpaši izveidotiem tiltiņiem pāri upītēm. Vietām maršruts ved pa asfalta vai grants ceļiem, kas izveidoti kā maršruta savienojošie posmi, no Biksējas līdz Valmierai maršruts ir novirzīts no vecā dzelzceļa,” stāsta Smiltenes novada TIC vadītājs.



Smiltenes novada TIC apkalpo pašvaldības kontu platformā “Instagram”, kurā bieži gan paši smiltenieši, gan ciemiņi dalās ar šeit piedzīvoto. “Gan iedzīvotāju, gan tūristu iecienītākās vietas pie mums ir Vecais parks un Tepera ezers, taču maijā TOP objekts, pēc kura tūrisma centrā jautāja iebraucēji, bija Smiltenes stounhendža. Tas tiešām bija TOP objekts rapšu ziedēšanas laikā un arī vakaros, saulrietā. Daudzi atpūšas pie Tepera ezera un Niedrāja, ne tikai peld, bet arī supo,” stāsta M. Apsītis.



Atšķirīgais no citiem gadiem ir tas, ka iedzīvotāji savas brīvdienas un ekskursijas plāno paši, līdz ar to ir samazinājies apmeklētāju skaits Tūrisma informācijas centrā.

Aktīvās atpūtas inventāra nomas punktā “Annes Laivas” pie Tepera ezera noskaidrojām, ka šosezon attiecībā pret to pašu periodu pagājušajā gadā ir samazinājies pakalpojumu ņēmēju skaits. “Maijs bija neierasti vēsāks. Jūnijā vispieprasītākie ir SUP dēļi, laivu noma un katamarāns. Šogad esam papildinājuši SUP dēļu klāstu, pastāvīgi uz vietas ir pieejami divdesmit dēļi. Jaunums ir elektroskūteri, ar kuriem ērti var izbraukāt un apskatīt ne tikai skaistākās vietas pilsētā, bet aizbraukt pat uz Niedrāja ezeru. Tie piemēroti arī braukšanai pa zemes un meža ceļu,” stāsta “Annes Laivās”.

Uzņēmumā uzskata, ka pietrūkst vienotas reklāmas novadā par aktīvās atpūtas piedāvājumu. “Patiesībā Smiltenē ir daudz skaistu, sakoptu, apskates vērtu vietu. Arī atpūtas piedāvājums ir daudzveidīgs, taču citi par mums zina maz. Kāpēc cilvēki gatavi braukt uz Alūksni, kas ir krietni tālāk, bet ne uz Smilteni? Jo tur lieliski tiek pasniegta informācija un piedāvājums savīts uzrunājošā stāstā,” norāda uzņēmuma pārstāvis.

Iespējams, ir idejas, ko Smiltenes novadā varētu un vajadzētu aizgūt no kaimiņu pilsētām, lai kļūtu redzamāki. Taču ir vietas, kur labākā reklāma ir no mutes mutē. Un tā dara adrenalīnu alkstošie. Tepera ezera citā krastā atrodas kartingu trase, kur otro sezonu nomai tehniskais sporta klubs “Smiltene” piedāvā kartingu īri pieaugušajiem un bērniem.

“Daudz labāk par visu nostrādā labas atsauksmes no tiem, kas reiz izbraukuši pie mums. Uz Smilteni pie mums brauc no visas Vidzemes, ciemojas arī zemgalieši un latgalieši. Jā, arī pie mums šogad maijā bija salīdzinoši maz braucēju. Maijs bija ar mainīgiem laikapstākļiem, brīžiem paši nesapratām, vai uz trasi ņemt līdzi ziemas drēbes. Jūnijs ir noslogots. Ar kartingiem grib izbraukt gan pieaugušie, gan ģimenes ar bērniem, gan darba kolektīvi. Brīvdienās bija ieradušies divi cilvēki no Kokneses, kā paši teica – uz izslavēto trasi. Cik nopratu, viņi šādi plāno pabūt visās kartingu trasēs Latvijā,” saka tehniskā sporta kluba “Smiltene” valdes priekšsēdētājs Vairis Tralla.

Lai viesošanos trasē padarītu azartiskāku, pērn vasaras sezonā ar speciāli darinātām balvām tika apbalvoti trīs ātrākie braucēji trasē pieaugušo un bērnu konkurencē. Šovasar V. Tralla ātrākos braucējus nolēmis apbalvot katru mēnesi. Tas nozīmē, ka atpūšoties var tikt arī pie balvas.