Pirmā personālizstāde saviļņo autori

Palsmanes parka svētku ietvaros īpaši nozīmīgu brīdi piedzīvoja friziere Inga Zaļkalne no Smiltenes. Smiltenieši jau zina, ka Ingas vaļasprieks ir fotografēšana, īpaši tuva ir daba un detaļas tajā. Inga jau sen klusībā sapņoja par savu personālizstādi, tomēr mazliet pietrūka uzņēmības līdz brīdim, kad viņu tai uzrunāja Palsmanes kultūras nama vadītāja Aija Zeibote.

“Ingas Zaļkalnes dabas fotogrāfijas biju redzējusi feisbukā. Viņa spēj tik vienreizēji saskatīt skaisto mums apkārt, ka, aplūkojot bildes, rodas sajūta, it kā paši būtu apmeklējuši šīs vietas klātienē. Redzētās fotogrāfijas radīja klātesamību. Uzrunāju Ingu, biju patīkami pārsteigta, cik viņa pati jutās priecīga par šo ideju. Palsmanes parka svētkos izstāde ļoti iederējās. Cilvēki ne tikai nāca un skatījās, bet arī vēlējās iegādāties Ingas darbus. Gribas ticēt, ka šī nebūs vienīgā mūsu sadarbība un Ingas fotogrāfiju izstāde,” laikrakstam stāsta Palsmanes kultūras nama vadītāja A. Zeibote.

Izstādē parkā kopumā bija aplūkojamas divdesmit lielformāta fotogrāfijas. Mirkļi dabā tverti gan Smiltenes novadā, gan citās Latvijas vietās.

“Sen jau manī bija šīs domas par izstādi, taču kaut kā līdz galam neuzdrīkstējos. Tētis jau bērnībā manī ieaudzināja vēlmi fotografēt. Viņš pats attīstīja bildes, un tas viss man vienmēr šķita interesanti. Tāpēc fotoaparāts man pašai bijis jau kopš bērnības. Laika gaitā fotografēšana pārvērtās par relaksāciju, kas ļauj nedomāt par ikdienas rūpēm. Esmu jau stāstījusi, ka man vislabāk patīk fotografēt dabu agri no rīta. Agrie rīti ir maģiski, pamosties klusumā līdz ar pirmajiem saules stariem, rasas pilieniņu, zirnekļu tīkliem, putnu čivināšanu. Reizēm pamostos pulksten četros, pa logu ieraugu, cik skaistas debesis veidojas, velku kājās apavus un eju ārā. Tad arī izdomāju, uz kuru pusi doties. Iekšējās sajūtas mani nav pievīlušas,” stāsta dabas fotogrāfe.

Ikdienā Inga visbiežāk fotogrāfijās iemūžina tuvākās apkārtnes ainavas, izceļot arī to detaļas. Viņas skatījumā Smiltenes novads izceļas ar skaistiem, mežu ieskautiem ezeriem, uz jebkuru no tiem var nokļūt, ejot kājām. “Mana vismīļākā vieta ir pie mazā meža ezera Salaiņa, kas no putnu lidojuma atgādina Latvijas kontūru. Vienmēr, esot tuvumā, pieeju pie šī ezera un smeļos enerģiju. Mums Smiltenes pusē ir daudz skaistu vietu, kur smelties dabas spēku. Pilsētā tas noteikti ir Vecais parks un Tepera ezers, kas kā magnēts pievelk cilvēkus,” teic skaisto dabas fotogrāfiju autore Inga. Ņemot vērā, ka jau jūlijā Smiltenes novads kļūs lielāks, Inga nupat devās iepazīt Apes un Gaujienas pusi, to visu iemūžinot fotogrāfijās.

Jautājot par sajūtām, kādas pārņem, atklājot savu pirmo personālizstādi, Inga atzīst, ka izjūt lielu gandarījumu. “Jūtos aizkustināta un priecīga vienlaicīgi, jo redzēt, kā cilvēki apstājas un uzlūkojot priecājas par manām fotogrāfijām, ir neaprakstāmi. Vislielākais gandarījums ir par to, ka mans vaļasprieks citiem spēj sniegt baudījumu. Izstāde man ir liels, personīgs uzmundrinājums un stimuls turpināt fotografēt un attīstīties. Patīkami apzināties, ka esmu ar kaut ko noderīga sabiedrībai,” aizkustināta ir smilteniete.

Inga fotografē visos gadalaikos, taču vismīļākais no tiem ir pavasaris, kad mostas daba. Tad ne mirkli negribas pavadīt telpās, par ko savukārt nopūšas ģimene.

“Smagā foto soma vienmēr ir nolikta pie durvīm. Tehnika man ir līdzi visos izbraucienos un ceļojumos. Esmu ļoti pateicīga vīram Aivaram, kurš ir ļoti saprotošs, atbalstošs un vienmēr gatavs nest manu smago foto somu. Kad viss ir safotografēts, sākas darbs pie datora ar bilžu apstrādi. Tas paņem daudz brīvā laika. Tikpat ļoti pateicos meitām Simonai un Annijai par sapratni un atbalstu. Bez ģimenes atbalsta es viena to nespētu paveikt. Vēl sirsnīgi pateicos Aijai Zeibotei, kura bija galvenā iniciatore šim notikumam – manai pirmajai izstādei. Tās tapšanā lielu atbalstu sniedza Smiltenes fotokluba vadītājs Agnis Melderis. Tikpat lielu paldies saku saviem draugiem, kas palīdzēja bilžu atlasē izstādei. Fotogrāfiju bija ļoti daudz, grūti bija izvēlēties divdesmit, tāpēc ļoti uzticējos draugu izvēlei,” pateicīga ir Inga.