Pirmajās četrās čeku loterijas izlozēs – 216 naudas balvu un 219 papildu balvu ieguvēji

Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) rīkotajās čeku loterijas izlozēs ik mēnesi tiek noskaidroti ne vien naudas balvu, bet arī dažādu papildu balvu ieguvēji. Pirmajās četrās izlozēs izlozētas 216 naudas balvas un 219 praktiskas un noderīgas papildu balvas, ko pēc pašu iniciatīvas nodrošinājuši uzņēmumi – Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki.

Augusta izlozei uzņēmumi bija sarūpējuši 72 balvas, septembra izlozei – 54 balvas, oktobra izlozei – 50 balvas, savukārt novembra izlozei 43 papildu balvas. Augusta izlozei papildu balvas bija sarūpējuši 14 uzņēmumi – Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki, septembra izlozei – 15 uzņēmumi, oktobra izlozei – 14 uzņēmumi, bet novembra izlozei – 11 uzņēmumi.

Viens no programmas dalībniekiem – AS “Virši-A” – par vienu no svarīgākajiem čeku loterijas ieguvumiem sauc godīgas konkurences veicināšanu. “Mēs gribam būt labs piemērs tam, ka Latvijas uzņēmumiem izdodas īstenot veiksmīgu biznesu. Šī izdošanās nav iedomājama bez godīgas un atbildīgas attieksmes pret mūsu klientiem, darbiniekiem, kā arī valsti. Piedaloties čeku loterijā, mēs atbalstām tās mērķus, veicinot godīgas konkurences attīstību un nodokļu nomaksu. Tieši uz caurspīdīgas uzņēmējdarbības principiem mēs paši balstām sava uzņēmuma ilgtspējīgu izaugsmi un ceram, ka čeku loterijas iniciatīva veicinās arī iedzīvotāju izpratni par šiem jautājumiem,” norāda uzņēmuma izpilddirektors Jānis Vība.

Vēl viens čeku loterijas papildu balvu nodrošinātājs – AS “Riga Airport Commercial Development” – uzsver čeku loterijas potenciālu panākt, ka arī pircēji paši ir ieinteresēti vienmēr no komersanta prasīt maksājumu apliecinošu dokumentu. “Šis ir vērtīgs pasākums, kas veicina godīgas uzņēmējdarbības praksi, no kuras ieguvējs ir ikviens Latvijas uzņēmējs, arī mūsējais. Tas mudina uzņēmējus godīgi maksāt nodokļus un izsniegt čekus, kā arī panāk, ka arī pircējs ir ieinteresēts saņemt un prasīt čekus neatkarīgi no pirkuma apmēra. Piemēram, divu mūsu balvu ieguvēji pirkumu par salīdzinoši nelielu summu bija veikuši tirgū un kādā ēdināšanas iestādē, saglabājuši čeku un, maksājuma dokumentu piereģistrējot, laimējuši vērtīgu balvu. Šis ir vienkāršs, bet efektīvs veids, kā stimulēt godīgu konkurenci jebkurā jomā,” uzskata “ATU Duty Free” izpilddirektors Ersans Arkans (Ersan Arcan).

Padziļinātās sadarbības programma ir jauna VID un uzņēmēju sadarbības forma, kur noteiktiem kritērijiem atbilstošie uzņēmumi tiek atlasīti iekļaušanai bronzas, sudraba un zelta līmenī. Atkarībā no programmas līmeņa tās dalībniekiem tiek nodrošinātas dažādas priekšrocības sadarbībā ar VID. Viena no priekšrocībām visu līmeņu uzņēmumiem ir iespēja pasniegt balvas čeku loterijas uzvarētājiem, tādējādi apliecinot savu atbalstu godīgai konkurencei un sakot stingru “nē” ēnu ekonomikai. Aicinām ikvienu Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku izmantot šo iespēju un noslēgt līgumu ar VID par papildu balvas piešķiršanu čeku loterijā.

Čeku loterijas ietvaros ik mēnesi tiek izspēlētas 54 naudas balvas, no kurām viena naudas balva ir 10 000 eiro vērtībā, trīs naudas balvas – 5000 eiro vērtībā, 50 naudas balvas – 100 eiro vērtībā, savukārt 2019.gada izlozē, kas notiks 2020.gada sākumā, varēs laimēt vienu naudas balvu 10 000 eiro vērtībā, četras naudas balvas 5000 eiro vērtībā un piecas naudas balvas 1000 eiro vērtībā . Dalībai gada izlozē ik mēnesi tiek reģistrēti 10 laimējušie čeki.

Čeku loterijai turpinoties, VID atgādina, ka visiem laimīgajiem, kuru reģistrētais čeks ir ieguvis kādu ikmēneša naudas balvu vai papildu balvu, 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas ir jāpiesakās VID.

Savukārt gada loterijai izvirzītie čeki jāpiesaka VID 14 dienu laikā no rezultātu publicēšanas dienas. Pieteikties laimestam un uzrādīt čeka oriģinālu var gan elektroniski, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), gan ierodoties klātienē jebkurā no VID klientu apkalpošanas vietām visā Latvijā. Balvu ieguvēju saraksts pēc katras izlozes tiek publicēts gan tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv, gan VAS “Latvijas Loto” mājaslapā. Tāpat balvu ieguvēji par laimestu saņem arī informatīvu SMS uz loterijai reģistrēto mobilā tālruņa numuru.

Plašāka informācija par čeku loteriju, dalības nosacījumiem, naudas un papildu balvām, kā arī cita svarīga informācija par loteriju pieejama tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv.