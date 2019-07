Pirms kapusvētkiem Smiltenē vedīs smiltis

Trešdien, 17. jūlijā, uz Smiltenes pilsētas kapiem un Meža kapiem tiks aizvestas smiltis, lai tuvinieki varētu sakopt savu aizgājēju atdusas vietas.

Uzņēmums SIA “Ķikuti 99” vedīs deviņas kravas smilšu uz pilsētas kapiem un vienu – uz Meža kapiem, informē Smiltenes kapsētu apsaimniekotājs uzņēmums SIA “Smiltenes NKUP”. Smilšu nopirkšanai atvēlēti 2018. gadā notikušajos kapusvētkos savāktie cilvēku ziedojumi. Ikvienam, kura tuvinieki apbedīti Smiltenē, tā būs iespēja sakopt savu aizgājēju atdusas vietas pirms kapusvētkiem.

Kapusvētki Smiltenē notiks svētdien, 21. jūlijā: pilsētas kapos – pulksten 11, Meža kapos – pulksten 13.

Aizgājēju pieminēšanas kapusvētkiem Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā var pieteikt trešdien, 17. jūlijā, no pulksten 16 līdz pulksten 19, ceturtdien, 18. jūlijā, no pulksten 11 līdz pulksten 13, piektdien, 19. jūlijā, no pulksten 11 līdz pulksten 13, sestdien, 20. jūlijā, no pulksten 11 līdz pulksten 13.

Svecīšu vakars Smiltenē notiks 28. septembrī.