Pirmsskolas skolotāja Inese Skudriņa savus audzēkņus mīl un lolo kā pašas bērnus

Šoruden Smiltenes novada pašvaldības konkursā «Par sasniegumiem izglītībā» Pateicību nominācijā «Sasniegumi un inovācijas» saņēma Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes «Pīlādzītis» Zilonēnu grupas audzinātāja Inese Skudriņa.

Inese ir koša personība ārēji un bagāta iekšēji, apveltīta ar labu gaumi, kas redzama itin visā – sākot ar mazāko detaļu Zilonēnu grupā līdz estētiskai kopainai darbā, savā dārzā un arīdzan savā vizuālajā tēlā.

Kolēģu vidū Inesi dēvē par ideju ģeneratoru, pati saka, radošums un ideju daudzveidīgums viņai ielikts šūpulī. Kolēģu un pašvaldības novērtējums bija iemesls uzaicināt uz interviju, jo, lai arī saruna ar Inesi nemanot var ieilgt līdz vairākām stundām, smilteniete nekad nav alkusi publicitāti, lai sargātu to, kas viņai ir dārgs. Taču viņas degsme pat pēc trīsdesmit nostrādātiem darba gadiem pirmsskolā ir apbrīnojama, tāpat kā viņas mīlestība pret katru savu audzēkni arī tad, kad viņi jau uzsākuši skolas gaitas. To spilgti apliecināja audzinātājas klātbūtne savu pirmo «Pīlādzīša» laikā izskoloto audzēkņu pamatskolas izlaidumā. Tas nav ne pirmsskolas skolotājas pienākums, ne pieklājība, bet gan atklāsme, cik sirds siltu cilvēku rokās mēs ik rītu nododam savus bērnus. Cik ļoti mēs šiem cilvēkiem uzticamies, to pat neapzinoties. Dažkārt veltot arī kādu neiecietīgu vārdu pedagogu virzienā, kaut gan tieši viņi ir tie, kuri mūsu bērnus mīl kā savējos.

Interviju ar Inesi Skudriņu lasiet laikraksta «Ziemeļlatvija» 30. oktobra numurā.