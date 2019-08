Raidījuma “Degpunktā” skatītāji ne reizi vien ir apliecinājuši savu spēju iejusties citu ādā un palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Uz līdzcilvēku atsaucību nu paļaujas kuplā Veipu ģimene no Valkas.

Veipu ģimene jau vairākas desmitgades dzīvo “Planču” mājās Valkas pilsētas pievārtē. Kuplajā saimē drīz gaidāms pieaugums, jo saimnieku Līgas un Ulda meitai un vedeklai dzims atvases. Deviņu cilvēku pulku drīzumā papildinās vēl divi radinieki.

Diemžēl vienpadsmit cilvēkiem, tajā skaitā bērniem un zīdaiņiem, neklāsies viegli, jo kopš pirmdienas, 29. jūlija, viņiem vairs nav jumta virs galvas.





Līga saka – ģimeni pasargājis kāds augstāks spēks, jo, kad liesmas sāka izplatīties, viens no mazuļiem gulēja augšstāvā. Mamma knapi paspēja ieskriet mazajam pakaļ.

Māja aizdegusies vecās elektroinstalācijas dēļ, tobrīd darbojusies tikai saldēšanas iekārta un lādējušies telefoni, līdz ar to pārslodzes nav bijis. Paši vien esam vainīgi, saka ģimenes galva, izrādot postažas skarās iekštelpas.

Veipu ģimene patvērumu devusi arī kādam bārenim no pansionāta, arī viņam drīz nebūs, kur palikt, ja neizdosies namu glābt.

Saime saka paldies sociālajam dienestam, kas jau sniedzis lielu atbalstu, tāpat pateicības vārdi tiek sūtīti radiem, draugiem un svešiniekiem, kas bez liekas domāšanas jau metušies talkā. Tomēr daudz kas tagad būs atkarīgs no pašu gribasspēka, bet motivācijas netrūkst, saka Uldis.

Šobrīd ģimenes vecākie nakšņo teltīs, bet meita un vedekla dzīvoklī, ko uz laiku ierādījis pagasts. Viss nokārtosies, saka Veipi, ja vien viens otru sapurinās.

Lai Veipu ģimenes mājām atkal būtu jumts, nepieciešami daži tūkstoši eiro. Arī materiāli nenāktu par skādi. Ja variet palīdzēt ar ziedojumiem, zvaniet pa labdarības fonda ”Pēc ugunsgrēka” atvērtajiem ziedojumu tālruņiem. Viens zvans uz numuru 90067088 jums izmaksās 1,42 eiro.

Ja variet dāvināt lielāku summu, tad zvaniet pa telefonu 90006860. Maksa par zvanu – 4,27 eiro.