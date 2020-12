Sestdien, 19.decembrī, pretēji Valkas novada domes lēmumam un tiesas liegumam, Valkā pulcējās aktīvisti, izkliedzot saukļus un cenšoties pievērst garāmgājēju uzmanību, kam pievienojās arī no Rīgas puses atbraukusi autokolonna.

Ap pulksten 13:20 Valkā, Rīgas ielā, veikala “top!” stāvlaukumā, iebrauca dažas automašīnas. Vienai no tām uz pārsega bija izklāts Latvijas valsts karogs. Daži cilvēki turpat uz ielas skaļi sarunājās. Vienam no vīriešiem uz muguras bija izklāts Latvijas valsts karogs, otrs, runājot skaļrunī, izsauca dažādus saukļus. Viens no tiem bija: “Tagad cilvēkiem biežāk jāmazgā rokas, nekā kājas un dibens!”

Turpat stāvlaukumā dežūrēja Valsts policija. Likumsargi aicināja netraucēt gājēju kustību un nepulcināt ap sevi cilvēkus. Šie daži cilvēki acīmredzot pārstāvēja biedrību “Sabiedriskie satversmes sargi”.

Garāmgājēji, īpaši vecāka gadagājuma cilvēki, izteica sašutumu par Latvijas valsts karoga zaimošanu. Daži valcēnieši uzskatīja, ka šie cilvēki šādā veidā grib iegūt tikai popularitāti.

Sarunā ar vienu no policistiem uzzinājām, ka no Rīgas uz Valku virzās aptuveni 75 automašīnu liela kolonna.

Tās priekšgalā bija autobuss ar Latvijas un Igaunijas valstu karogiem. Kolonna virzījās pa Rīgas ielu Latvijas – Igaunijas robežas virzienā. Pirmās automašīnas iebrauca stāvlaukumā blakus Valkas autoostai. Atbraukušie pameta savus transporta līdzekļus, pēc kā vairāku stundu garumā piketēja, izkliedza saukļus un sarunājās savā starpā.

Pasākuma kulminācija bija jaunajā Valkas Valgas centrā, kur akcijas organizatori un atbalstītāji uzrunāja klātesošos no autobusa jumta, skaidrojot akcijas mērķus, proti, ka iestājas par brīvību, par tiesībām uz darbu un dzīvi bez ierobežojumiem. Dažs no runātājiem minēja, ka nenoliedz kovidu un to, ka ierobežojumi vajadzīgi, bet vēlas, lai tie ir saprātīgi. Starp oratoriem valcēniešus nemanīja, visi, kuri uzstājās, bija iebraucēji. Tika nodziedātas arī dažas dziesmas. Policija notiekošajā noskatījās, bet nevienu neaizturēja un pasākuma gaitā neiejaucās, vien skandēja aicinājumu nepulcēties un ievērot distanci.