Privātmājas jumtā Strenčos iesper zibens

Šī nedēļa Latvijā sākās ar vietām spēcīgu pērkona negaisu un pamatīgu krusu, kuras graudi Rīgas apkārtnē sasnieguši pat golfa bumbiņas izmēru.

Vidzemē stiprais vējš nogāza kokus, bet Strenčos zibens iespēra kādas privātmājas jumtā. Strencēnieši “Ziemeļlatvijai” stāsta, ka pirmdienas vakarā uznākušais pērkona negaiss bija īslaicīgs – lija, bet krusas nebija, tad vienu mirkli bija dzirdams pamatīgs pērkona dārdiens un redzams zibens uzplaiksnījums.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 8. jūnijā pulksten 19.11 saņēma izsaukumu uz Pulkveža Zemitāna ielu Strenčos, kur divstāvu dzīvojamās mājas jumtā bija iespēris zibens un dūmoja jumts. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji-glābēji konstatēja, ka, visticamāk, zibens izlādes rezultātā bēniņos dega siltumizolācija 0,1 kvadrātmetra platībā. Pulksten 19.33 ugunsgrēks tika likvidēts.

Mājai nav bijis zibensnovedēja. Ņemot vērā, ka pērkona negaisi Latvijā vērojami diezgan bieži, zibens aizsardzība tomēr var izrādīties nepieciešamība katrai ēkai, jo ikvienā mājā ir elektrotehnikas ierīces, kas palielina ēkas magnētisko lauku un pievelk zibeni. Zibenim iesperot, elektriskais lādiņš pa novedēju nonāk zemē un tur izkliedējas, tādējādi ēka tiek pasargāta no iespējamās ugunsnelaimes.

“Pilnīgi noteikti ir vērts uzstādīt zibensnovedēju. Lai to izdarītu, jāvēršas pie speciālista, kurš nodarbojas ar elektroinstalācijas izbūvi, viņš arī ieteiks labāko risinājumu. Papildus vajag uzstādīt dūmu detektoru, ja tas vēl nav izdarīts,” padomu dod VUGD Strenču posteņa komandieris Gusts Svarinskis.

Šovasar līdz jūnija šai nedēļai Vid­zemē zibens spērieni pārējām ēkām gājuši secen, vien 8. jūnijā zibens izlāde notikusi koku pudurī Madonas novada Barkavas pagastā. Vietējie iedzīvotāji ar traktora un ūdens mucu palīdzību ugunsgrēku nodzēsa pirms VUGD ierašanās.

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas vecākā speciāliste Sandra Vējiņa informē, ka savukārt pagājušajā vasarā Vidzemē bijuši vairāki gadījumi, kad zibens iespēris ēkās.

“Ir lietas, ko nevaram ietekmēt, un zibens ir viena no tām, taču palīdzēt var zibensnovedēji. Izvairīties no nelaimes var, mājoklī savlaicīgi no kontaktiem atvienojot visas elektroierīces un pārliecinoties, ka nav caurvēja. Uz balkoniem un privātmāju pagalmos jānostiprina lietas, ko stiprā vējā var aizpūst pa gaisu, tā izbēgot no zaudējumiem un neapdraudot kaimiņus. Piemēram, bieži “lido” nenostiprināti batuti,” stāsta Sandra Vējiņa.



UZZIŅAI

Ko darīt, ja saņemts brīdinājums par negaisu un spēcīgām vēja brāzmām?

Bez īpašas vajadzības nedoties ārā no ēkas.

Nostiprināt uz balkona vai mājas pagalmā esošos priekšmetus, kas var tikt aizpūsti un izraisīt bojājumus.

Aizvērt logus, durvis, žalūzijas vai aizkarus.

Savlaicīgi atvienot elektroiekārtas, jo zibens izraisīts pārspriegums var izraisīt nopietnus bojājumus.

Nenovietot automašīnu zem kokiem.

(Avots – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)