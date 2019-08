Projekta “Zaļie dzelzceļi” iepazīšanas pasākumā būs iespējams izbaudīt braucienu ar sliežu velosipēdu

2019. gada 17. augustā plkst. 13:00 vecās Valkas dzelzceļa stacijas teritorijā, Poruka ielā 4, ikvienam Valkas novada iedzīvotājam un ciemiņam būs iespēja uzzināt vairāk par projektu “Green Railways” (Nr. Est-Lat24), kā arī visiem apmeklētājiem būs iespēja izbraukt ar sliežu velosipēdiem. Uz Valkas dzelzceļa stacijas ēkas būs izvietoti informatīvie materiāli par projektu, par Valkas staciju un dzelzceļa attīstību Valkas apkārtnē. Informatīvie materiāli pēc uzstādīšanas noņemti netiks, lai daļēji uzlabotu esošās ēkas kopskatu, tādēļ lūgums saudzēt un speciāli nebojāt šos informatīvos materiālus!

“Green Railway” projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot kopīgu tūrisma maršrutu caur Latviju un Igauniju, atjaunojot vecās šaursliežu dzelzceļa līnijas.

Valkas novada domes kopējais projektā piešķirtais budžets ir 34225,00 EUR, no kuriem 29091,25 EUR (85% no izmaksām aktivitātēm Valkas novadā) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts tiek īstenots no 2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim. Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir 1 174 938 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Savienība.