Pusdienu pauzē iespēja pārlapot un lasīt jaunākos žurnālus

Laikā, kad attālinātais darbs un distancēšanās kļuvusi par ikdienu, Valkas novada Centrālā bibliotēka darba kolektīviem piedāvā lielisku iespēju pusdienu pauzēs – vai nu pāršķirstīt, vai ar interesi izlasīt dažādus žurnālus. Bibliotēka šomēnes uzsākusi bezmaksas pakalpojumu “Preses pauze”, kas piedāvā četros īpašos statīvos sešus bibliotēkā abonētus žurnālus pēc iestādes vai uzņēmu izvēles.

Pirmos īpašos, valcēnieša galdnieka Jura Ganiņa izgatavotos preses statīvus ar žurnāliem saņēmuši Valkas mākslas skolas un J. Cimzes Valkas mūzikas skolas kolektīvi. Jau tuvākajā laikā preses statīvi tiks nogādāti arī uz vienu no novada lielākajiem ražošanas uzņēmumiem – SIA “PEPI RER”. Turklāt šī īpašā stenda saturu bibliotēkas darbinieces ir gatavas papildināt ar izdrukām no bibliotēkas pieejamām datu bāzēm par interesējošiem tematiem un konkrētas nozares aktualitātēm. Šo statīvu saņēmēji žurnālus varēs lasīt pēc izvēles: īsākais laika periods – nedēļa, ilgākais – mēnesis. Pēc tam žurnālus pēc pieprasījuma pakalpojuma sniedzēji nomainīs. Bibliotekāre Žanete Burkēvica secina, ka pašlaik vispieprasītākie žurnāli ir “Ieva”, “Ievas Stāsti”, “Skola un Ģimene”, “Mājas Viesis”, “Ir” un “Dari Pats!”.

Jautāju, vai darba kolektīvos interesējas par iespēju izlasīt arī vietējo laikrakstu “Ziemeļlatvja”. Viena no šīs idejas autorēm – bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Līga Rozīte – atzīst, ka interese ir, bet laikrakstā publicētais ir aktuāls iznākšanas brīdī, pēc tam iznāk jau nākamais “Ziemeļlatvijas” numurs. Lai gan šajā laikā bibliotēkas pirmā stāva lasītava ir slēgta, pēc apmeklētāju lūguma darbinieces ļauj ieskatīties vietējā avīzītē un, ja ir vajadzība, nokopēt interesējošo rakstu. L. Rozīte apliecina, ka par “Ziemeļlatviju” bibliotēkas apmeklētājiem vienmēr bijusi liela interese, bet jārēķinās, ka laikraksts tiek abonēts vienā eksemplārā.

L. Rozīte skaidro, ka visos laikos bibliotēkā galvenais ir daudzveidīga un interesanta satura pieejamība. Taču tagad, kad bibliotēkas, līdzīgi kā citu iestāžu, apmeklējums ir ierobežots, kopīgi diskutējot, radās iecere par šo bezmaksas pakalpojumu “Preses pauze”. Arī lasītava, kur visi galdi bija aizņemti, klātienē pašlaik nestrādā, tāpēc, lai kompensētu lasītāju neesamību, radās iecere sniegt šo jau daudzu par labu esam atzīto pakalpojumu. To apliecina uzņēmumu rinda uz iespēju iegūt īpašo statīvu ar žurnāliem.

Taču, kā atzīst bibliotēkas darbinieces, arī šajā pandēmijas laikā bibliotēka nav zaudējusi uzticamākos lasītājus, tikai ierobežojumu dēļ kontaktēšanās ir pavisam īsu brīdi. To, ka bibliotēka ir vajadzīga, apliecina tas, ka katru mēnesi uz iespēju izlasīt jaunākās, tikko iznākušās grāmatas veidojas lasītgribētāju rinda. Visām pietrūkst arī bērnu čalu, kas bibliotēkā rada patīkamu gaisotni un dzīvīgumu. L. Tetere stāsta, ka bērni, atnesot izlasītās grāmatas, lūdz, vai nevar kādu brīdi uzkavēties ilgāk, bet diemžēl pagaidām tas vēl nav ļauts. L. Tetere uzskata, ka ar šī jaunā pakalpojuma sniegšanu bibliotēka papildus popularizē ikdienas darbu, vairāk vēršot uz āru.

“Tagad cilvēki nedrīkst atnākt uz bibliotēku un uz vietas izlasīt visu, kas interesē. Lasītavā atstāts viens vienmuļš galdiņš, un to pašu nevar izmantot,” žēlojas bibliotēkas direktore. Pandēmijas laikā bibliotēkā sākusi strādāt jauna darbiniece – sabiedrisko attiecību speciāliste Laine Tīdena. Direktore uzskata, ka mūsdienu bibliotēkas darbam tas ir absolūti nepieciešams darbinieks, kurš profesionālā, cilvēkiem saprotamā un vizuāli pievilcīgā veidā regulāri sniedz informāciju sabiedrībai. L. Tetere uzskata, ka Laine to dara profesionāli, ar lielu aizrautību un ieinteresētību. To apliecina cilvēku, kā arī iestāžu un uzņēmumu pieaugošā interese par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem.

Viena no pirmajām iestādēm, kura izmantoja šo bibliotēkas piedāvājumu, ir Valkas mākslas skola. Tās direktore Sniedze Ragže uzskata, ka radošām personībām nevienos laikos nav bijuši sarežģījumi sevi apliecināt. Ar šo pakalpojumu “Preses pauze” bibliotēkas darbinieces sevi apliecinājušas kā personības ar izdomu un vēlmi kārtējo reizi uzsvērt visiem zināmo patiesību – ja Muhameds neiet pie kalna, tad kalns nāk pie Muhameda. Mākslas skolas pedagogiem ir iespēja lasīt žurnālus “Burda”, “Lauku Māja”, “Dari Pats!”, “Annas Psiholoģija”, “Skolai un Ģimenei” un “Ir”.

“Visi esam apmierināti par šo lielisko ideju un tās estētisko izpildījumu,” slavē S. Ragže.

Bibliotēka gaida interesentu pieteikumus e-pastā [email protected] vai pa tālruni +37129136199 (arī WhatsApp) ar norādi “Preses pauze”.