Recepti var prasīt uz īsāku termiņu

Visos laikos, arī pašlaik, kad Latvijā noteikta ārkārtējā situācija Covid-19 pandēmijas dēļ, aptiekas strādā un turpina apmeklētājiem pārdot gan bezrecepšu, gan ārstu izrakstītos recepšu medikamentus. Taču ne vienmēr iedzīvotāji zina, kādos gadījumos farmaceits sadala uz vienas papīra receptes vai elektroniskās jeb e-receptes norādīto medikamentu daudzumu pa devām līdz receptes beigu termiņam. Jāpiebilst, ka ārsti pacientam var izrakstīt gan papīra receptes, gan e-receptes ar termiņu uz vienu, diviem vai trijiem mēnešiem.

“Ziemeļlatvijas” redakcijā vērsās mūsu bijušais kolēģis, valcēnietis Aldis Māris Dubļāns. Viņš raksta: “Esmu neizpratnē par radušos situāciju Valkas aptiekā. Jau vairākus gadu desmitus esmu diabēta pacients. Līdz šim nekādu problēmu ar komunikāciju Valkas aptiekā nav bijis, bet nule notikušais gadījums raisa jautājumus. Kā zināms, diabēta pacienti ikdienā dažus preparātus lieto atkarībā no konkrētās situācijas, ņemot vērā cukura līmeni asinīs. Ja kādu zāļu samazinājums ir maināms atkarībā no šo mērījumu rezultātiem, tad parasti to varēja izdarīt aptiekā, nenopērkot visus trim mēnešiem izrakstītos medikamentus. Nupat notikušajā gadījumā, kad mana vedekla lūdza samazināt izsniedzamo zāļu daudzumu, pārdevēja jeb farmaceite pavēstīja, ka tas nav iespējams, jo viņai jāpārdod viss receptēs izrakstītais. Man tas šķiet dīvaini un nepieņemami, jo agrāk varēja šīs zāles izpirkt pa daļām visu trīs mēnešu laikā un arī atteikties, ja kādas nav nepieciešamas. Jautājums – vai aptiekai ir tiesības man uzspiest nopirkt visas receptēs izrakstītās zāles? Vai ir mainījušies kādi likumdošanas akti? Vēlos vien piebilst, ka vedekla Valkā dzīvo salīdzinoši nesen un nevēlējās vārdiski konfliktēt ar pārdevēju.”

“Aptiekas Valka” vadītāja Irēna Dudzinska “Ziemeļlatvijai” skaidro, ka līdz brīdim, kad parādījās elektroniskās receptes jeb e-receptes, bija iespējama medikamentu devu dalīšana līdz receptes beigu termiņam.

“Taču arī šī kārtība nebija īsti likumīga, bet gan aptieku pretimnākšana saviem klientiem. Pašlaik aptiekas darbinieki ģimenes ārstu izrakstītās e-receptes saviem pacientiem redz vienotā sistēmā. Noteikumi paredz, – ja uz īpašās e-receptes izrakstīti valsts kompensējamie medikamenti vai psihotropie medikamenti, farmaceitam visu izrakstīto medikamentu daudzums jāizsniedz pilnībā. Tas nozīmē, ka to dalīšana nav iespējama. Taču, ja uz parastās e-receptes izrakstīti medikamenti, kas nav valsts kompensējamo zāļu sarakstā, aptiekas apmeklētājam tos ir iespējams izpirkt pa daļām. Ja klientam izrakstīta īpašā papīra recepte, kas ir rozā krāsā, uz to attiecas tā pati kārtība kā uz īpašajām e-receptēm. Reizēm tomēr farmaceits nāk pretim klientam – ja redz, ka uz īpašās papīra formāta receptes, kas izrakstīta trim mēnešiem, ir dārgi medikamenti vai, piemēram, dārgi pamperi, tad ļauj pircējam tos iegādāties pa daļām. Teikšu godīgi, īsti likumīgi tas nav, bet mēdz būt tādi gadījumi. Tāpēc aicinu cilvēkus lūgt ārstam izrakstīt receptes ar īsāku termiņu, nevis maksimālo – trīs mēneši, lai nerastos šādi pārpratumi. Lai par medikamentiem saņemtu valsts kompensējamo daļu, aptiekas sistēmā receptes ievada tikai pēc to atprečošanas, un nauda ienāk trīsdesmit dienu laikā,” stāsta I. Dudzinska. Viņa rosina cilvēkus šos jautājumus par recepšu termiņu izrunāt ar saviem ģimenes ārstiem un lūgt, lai nepieciešamības gadījumā izraksta papīra receptes vai e-receptes ar termiņu viens vai divi mēneši vienas receptes ar termiņu uz trim mēnešiem vietā.

I. Dudzinska sola šo lietu par skaidrojošas informācijas sniegšanu pircējiem vēlreiz pārrunāt ar aptiekas darbiniekiem. Vadītāja pieļauj, ka, iespējams, šī situācija radusies tāpēc, ka aptiekas darbiniece uzskatījusi, ka skaidrojums nav nepieciešams, jo pircēji zina šo medikamentu, kas izrakstīti uz īpašajām e-receptēm, izsniegšanas kārtību. Taču šis gadījums apliecina, ka farmaceitam tomēr ir jāizskaidro šīs lietas, jo ne visi pircēji ir tik zinoši, lai saprastu, kāpēc farmaceits tā rīkojas. I. Dudzinska aicina aptiekas klientus nekautrēties un neskaidrību gadījumos uzdot jautājumus un gūt atbildi.

Arī “Mēness aptiekas” vadītāja Zane Dūmiņa “Ziemeļlatvijai” apstiprina, ka noteikumi nosaka, – ja apmeklētājam ir īpašā recepte papīra formātā vai īpašā e-recepte, medikamenti ir jāizpērk vienā reizē, jo farmaceits tos nevar pārdot pa daļām. Z. Dūmiņa aicina cilvēkus izvērtēt savas finansiālās iespējas, un, ja viņi nevar uzreiz iegādāties visu izrakstīto medikamentu devu trim mēnešiem, izrunāt to ar ārstu un lūgt izrakstīt recepti ar īsāku termiņu.