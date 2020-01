Reģistrēta pirmā mobilā lietotne, ar kuras starpniecību pasažieris var izsaukt pārvadājumu pakalpojumu

Autotransporta direkcijas datu bāzē reģistrējies Igaunijas uzņēmums BOLT TECHNOLOGY OÜ, kas piedāvā iedzīvotājiem izsaukt pārvadājumu pakalpojumus ar vieglo automobili, tajā skaitā taksometru, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni.

“Prasība reģistrēt tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes, ar kuras starpniecību pasažieris var izsaukt un apmaksāt pārvadājumu pakalpojumu, radās, lai mazinātu ēnu ekonomiku un veidotu pasažieru pārvadājumu nozari caurspīdīgāku. Paldies Bolt par atsaucību un aktīvu iesaistīšanos nozares sakārtošanā! Redzot, cik strauji pērn audzis Taksometru vadītāju reģistrā reģistrēto autovadītāju skaits, bet izsniegto licences kartīšu daudzums ir pat samazinājies, mums ir pamats aizdomām par to, ka daļa pasažieru pārvadājumu tiek veikti nelegāli. Ceram, ka līdz ar visu tīmekļvietņu / mobilo aplikāciju reģistrāciju šī joma tiks sakārtota,” uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Šobrīd Taksometru vadītāju reģistrā ir reģistrējušies 6870 autovadītāji. To skaits, salīdzinot ar pērnā gada sākumu, ir pieaudzis par 44%. Komersantiem, kuri nodrošina pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili (ar “baltajiem numuriem”), izsniegtas un šobrīd spēkā esošas ir 583 licences. To skaits, salīdzinot ar pagājušā gada janvāri, palielinājies par 86%. Savukārt licences kartīšu skaits, kas tiek izsniegtas uz katru vieglo automobili, samazinājies par 16%. To skaits šobrīd ir 270.