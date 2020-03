Repatrianti lūdz palīdzību tikt uz mājām Strenču novadā

Palīdziet repatriantiem – sievietei ar trijiem bērniem no Rīgas nokļūt mājās Strenču novadā! Šādu aicinājumu trešdien, 25. martā, sociālā tīkla tīmekļa vietnē Facebook izplatīja Reno Briņķis (#paliecmājās brīvprātīgo palīdzības kustība).

Pie viņa vērsusies sieviete ar trijiem bērniem, kura 25. martā vēlu vakarā plānoja ielidot Viļņā no Londonas, no kurienes viņus un pārējos Latvijas iedzīvotājus ar tranzīta autobusu bija paredzēts nogādāt Rīgā un 26. marta naktī vai no rīta sievietei un bērniem bija jānokļūst mājās Strenču novadā, lai pavadītu tur karantīnā divas nedēļas.

Pašvaldība uzskata, – tā nav normāla pieeja

Sievietei nav automašīnas vadītāja tiesības, tāpēc viņa lūdza palīdzību nokļūšanai mājās ar piebildi, – ikviens, kurš ģimeni nogādās mājās, arī būs spiests divas nedēļas pavadīt karantīnā ( ja nav kāds cits veids, kā to izdarīt bez riska).

Tajā pašā dienā, 25. martā, dažas stundas vēlāk Reno Briņķis savā Facebook kontā ierakstīja: “Situācija atrisināta, paldies visiem par līdzdalību!!!”

“Nezinām ne šās sievietes vārdu, ne uzvārdu. Oficiāli mums nav nekā,” šo trešdien, kad vēl nebija zināms par problēmas atrisinājumu, “Ziemeļlatvijai” teica Strenču novada pašvaldības vadītājs Jānis Pētersons. Arī “Ziemeļlatvijai” neoficiāli izdevās uzzināt vien to, ka šī sieviete Strenču novadā dzīvojusi pirms aptuveni 10 gadiem un tad pārcēlusies uz ārzemēm, bet uz Latviju braukusi pāris reizes gadā.

Strenču novada domei, tāpat kā citām pašvaldībām, nav informācijas par repatriantiem un citiem saviem iedzīvotājiem, kuri tagad pārradušies Latvijā un kuriem ir obligāta 14 dienu pašizolēšanās dzīvesvietā jeb mājas karantīna.

“Mums neviens tādas ziņas nedod. No vienas puses, saka, ka cilvēki atgriežas Latvijā, bet, no otras puses, slēpj, kas tie tādi. Es par viņiem uzzinu tikai no cilvēku runām. Tas, ka mums pasaka – “kaut kas no kaut kurienes ar kaut ko brauks” –, nav normāla pieeja,” uzskata Jānis Pētersons.

Strenču novada dome aicina tos novadā deklarētos iedzīvotājus, kuri tagad atgriežas Latvijā no ārvalstīm un kuriem nav iespējams veikt 14 dienu pašizolēšanos savā dzīvesvietā, sazināties ar Strenču novada domes Sociālo dienestu. Tālrunis saziņai – 64715617, e-pasts [email protected].

Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošinās attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai tālruni. Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piemēram, sociālā pakalpojuma funkcija, veselības aprūpes funkcija), apmeklētāju pieņemšana klātienē notiks tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Par pārkāpējiem aicina ziņot pašvaldības policijām

Līdz 26. martam neviens repatriants pēc lūguma ierādīt telpas pašizolācijai Strenču novada domē vēl nebija vērsies. “Cilvēkiem, kuri atgriežas no ārzemēm un kuri ir deklarēti Strenču novadā, mums būtu ko piedāvāt. Tukši pašvaldības dzīvokļi ir Sedā, tiesa, ne visai labā stāvoklī. Diemžēl ne visi cilvēki, kuri pārrodas no ārzemēm, ir apzinīgi un ievēro pašizolēšanos. Uzskatu, ka Latvijā šajā “Covid-19” krīzes laikā bija jāatgriežas tiem cilvēkiem, kuri no valsts bija izbraukuši darba komandējumu vai ekskursiju dēļ, bet citādi cilvēku kustība jāierobežo visā Eiropā. Tas neattiecas tikai uz Latviju. Apgalvojums slēgt robežu nenozīmē, ka cilvēki nav gaidīti atgriežamies, bet gan lai nodrošinātu epidēmijas neizplatīšanos jeb ierobežošanu,” savu viedokli pauž Strenču novada pašvaldības vadītājs J. Pētersons.

Repatrianti ir arī Strenču novadā. Ja pašvaldība par viņiem saņem informāciju no citiem novada iedzīvotājiem, tad pašvaldības policija meklē saziņu ar šiem cilvēkiem un pārbauda, vai viņi ievēro pašizolēšanos.

Arī Smiltenes novada Pašvaldības policija aktīvi reaģē uz iedzīvotāju saņemtajiem ziņojumiem, lai pārbaudītu, vai personas, kuras ir atgriezušās no ārvalstīm, ievēro valstī noteikto 14 dienu obligāto pašizolāciju. Ja iedzīvotājiem ir informācija par personām, kuras apzināti neievēro pašizolāciju, Smiltenes novada pašvaldība aicina ziņot, zvanot uz pašvaldības policijas dežūrtālruni 28659933 vai Valsts policijai – 110.

Smiltenes novada Pašvaldības policija reaģē uz katru ziņojumu, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu un attiecīgi arī rīkojas, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Policijas mērķis nav sodīt, bet izskaidrot situācijas nopietnību un potenciālās bezatbildības sekas, norāda Smiltenes novada dome.