Riņķa dancis ap publiskās tualetes neesamību jaunajā kopīgajā dvīņu pilsētu centrā

“Kāpēc Valkas novada dome, īstenojot tik vērienīgu projektu par kopīgu Valkas un Valgas centru, nav padomājusi par tik elementārām lietām kā pāris soliņiem pie autoostas un publisko tualeti,” plecus neizpratnē rausta Valkas mākslas skolas pedagoģe Skaidrīte Bondare.

Viņa stāsta, ka regulāri pārvietojas ar satiksmes autobusu no mājām uz darbu, kā arī laikā, kad to drīkst darīt, apciemo radus Latgalē. Pasažiere uzskata, ka, būvējot jauno centru, ir domāts tikai par vērienīgu pasākumu rīkošanu, nevis par iedzīvotājiem un viņu ikdienas vajadzībām. Skaidrīte ir no tiem cilvēkiem, kuriem, gaidot autobusu, it nemaz netīk sēdēt autoostas uzgaidāmajā telpā. To vēl var darīt aukstā laikā un nepatīkamākos laika apstākļos, bet pavasarī un vasarā, gaidot autobusu, pēc garas darba dienas skolas telpās ir patīkami uzturēties laukā un elpot svaigu gaisu. Taču blakus autoostai nav neviena soliņa. Lai arī pirms tam autoostas teritorija bija ar bedrainu asfaltu, soliņi bija, kur pasažieri varēja mierīgi sēdēt un gaidīt autobusu. Tagad soliņu pie autoostas nav, tuvākie uzstādīti centra teritorijā esošajā nojumē un Raiņa un Latgales ielas krustojumā pie bērnu rotaļlaukuma. Skaidrīte uzskata, ka vecāka gadagājuma pasažieriem ir apgrūtinoši ar lielām un smagām iepirkumu somām mērot ceļu līdz šiem soliņiem un pēc tam atpakaļ, lai iekāptu sava maršruta autobusā. Turklāt šie soliņi ir ļoti zemi, ne veciem cilvēkiem paredzēti.

Tikpat sāpīgs temats ir saistīts ar publiskajām tualetēm. Skaidrīte, izklāstot viedokli, nesapratnē pat saķer galvu, jo uzskata, kā var tik lielā un nozīmīgā projektā neieplānot stacionāro publisko tualeti. Turklāt, ja tiks rīkoti kopīgi latviešu un igauņu pasākumi, kur cilvēki dosies nokārtot dabiskās vajadzības? Mākslas skolas pedagoģe prāto, ka, iespējams, pašvaldība uzstādīs pārvietojamās tualetes, bet Skaidrītei ir slikta pieredze, jo bieži vien šādas tualetes, kas tiek uzstādītas pie Latvijas pilsētu autoostām, ir briesmīgā paskatā – bez apgaismojuma un tualetes papīra, kā arī ļoti netīras. Viņa slavē Smiltenes autoostu, kur ir pieejama mūsdienu prasībām atbilstoša tualete, kur var arī nomazgāt rokas. Viņa, ejot uz autoostu, nereti ir izmantojusi pilsētas tirgus laukuma paviljonā esošo tualeti, bet tur pārsvarā nekad nav tualetes papīra.

To, ka pie autoostas trūkst soliņu un katastrofāla problēma ir tualešu neesamība, “Ziemeļlatvijai” apstiprina SIA “VTU Valmiera” Valkas autoostas kasiere Viola Tomiņa. Viņa atzīst, ka cilvēki vēršas pie kasierēm ar mērķi noskaidrot, kur Valkā atrodas publiskā tualete. Autoostā ir pieejama viena tualete, kurā darbiniecēm atļauts ielaist autobusu pasažierus, bet kā lai izkontrolē, kurš ir pasažieris un kurš – cilvēks no ielas. Autoostas darbiniece atzīst, ka situācija ir sarežģīta, īpaši šajā pandēmijas laikā. Kopā ar kolēģēm arī brīnījušās, kāpēc jaunajā centrā netika uzbūvēta kārtīga tualete, jo ne jau tikai vietējie nāk uz jauno centru, bet, kā visu laiku uzsver pašvaldība, arī tūristi. Kur viņi varēs nokārtot dabiskās vajadzības? Ja šī problēma netiks atrisināta, autoostas darbiniece pieļauj, ka kopīgā centra teritorija būs pieķēzīta.

Novada domes izpilddirektors Ainārs Zābers skaidro, ka Valkas autoostā ir divas tualetes – viena darbiniekiem, otra pasažieriem. Izbūvējot jauno centru, pašvaldība ieguldījusi ne mazu naudu, lai autoostā izbūvētu kanalizāciju un varētu ierīkot šīs tualetes. Izpilddirektors uzskata, ka autoostas darbiniekiem nebūtu pamata sūdzēties par tualetēm. Cits jautājums ir, ka autoostai nav apkopējas, tāpēc tualetes jātīra pašiem darbiniekiem, bet šī problēma pašvaldībai nav jārisina. Turklāt autoostā nav arī uzstādīta norāde, ka ir pieejama tualete.

Kas attiecas uz tualetēm lielo pasākumu laikā, tad tualete būs jaunajā Info punktā, kā arī tiks uzstādītas vairākas pārvietojamās tualetes. Pārējā laikā iedzīvotājiem, tostarp tūristiem, ir jāizmanto tualete netālajā pilsētas tirgus laukumā Raiņa ielā 3B. A. Zābers piekrīt, ka jaunajā kopīgajā laukumā nav uzstādītas nevienas norādes par tualetēm. Šis jautājums tiks risināts.

Kas attiecas par soliņu neesamību pie autoostas, A. Zābers aicina pasažierus izmantot nojumē esošos soliņus. Viņš uzskata, ka tomēr pamazām jāapdzīvo jaunais centrs. Iespējams, cita aina parādīsies pavasarī pēc sniega nokušanas, bet pagaidām ir jāiztiek ar tiem soliņiem, kas jau ir uzstādīti.

“Ziemeļlatvija” sazinājās ar Valkas tirgus pārzini Viktoriju Putnu. Viņa skaidro, ka pašvaldība finansiāli neatbalsta tualeti tirgus laukumā. Pašlaik šī tualete kopš aizvadītās svētdienas ir slēgta, jo lielā sala dēļ ir sasalušas caurules, tāpēc tualetē nav ūdens. Parasti tualete strādā no pulksten 8 līdz 21. Par tīrību un kārtību tur gādā veikala “SuperAlko” darbinieki un arī viņa pati. V. Putna piekrīt, ka šajā tualetē bieži nav tualetes papīra, jo to vienkārši aiznes negodprātīgi cilvēki.

“Tualetē paņem visu, kas nav piesiets. No sienām norauj tualešu papīra turētāju ar visu papīru. Aiznes visu. No rīta uzlieku jaunu papīra rulli, un pēc neilga laika tā vairs nav,” stāsta tirgus pārzine. Viņa atzīst, ka līdz ar jaunā centra izbūvi pastāv problēma ar sabiedrisko tualeti. Viņai bieži cilvēki jautā, kur iespējams nokārtot dabiskās vajadzības. Šādos gadījumos viņa iesaka bistro “Jumis” vai pāri robežai esošo lielveikalu “Selver”, kur ir pieejama tualete.