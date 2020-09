Robežpilsētā Valkā darbu uzsāks analīžu pieņemšanas punkts

Valkā praktizējošais ģimenes ārsts Māris Nātra, kurš aktīvi lieto sociālos tīklus, nācis klajā ar paziņojumu, ka Nacionālais veselības dienests ir atradis finansējumu “Covid-19” testēšanas punkta atvēršanai Valkā, norādot, ka tas ir viņa neatlaidības panākums.

“Jūtos gandarīts, ka manai neatlaidībai ir rezultāti. Nacionālais veselības dienests ir atradis finansējumu “Covid-19” testēšanas punkta atvēršanai Valkā. Mēs varam!” savā facebook profilā raksta ārsts. Lai noskaidrotu, vai šī informācija atbilst patiesībai, “Ziemeļlatvija” sazinājās ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) Vidzemes nodaļas vadītāju Sigitu Alhimoviču. Vai tiešām analīžu punkta atvēršana Valkā ir ģimenes ārsta M. Nātras nopelns, S. Alhimoviča neņemas komentēt, norādot, ka NVD šādu lēmumu pieņēmis saistībā ar pieaugošo saslimstību ar “Covid-19” Igaunijā. Līdzīgu analīžu pieņemšanas punktu atvēršanu NVD plāno ne tikai Valkā, bet arī Salacgrīvā un Ainažos. Arī šīs apdzīvotās vietas Latvijas–Igaunijas pierobežā ir cieši saistītas ar Igauniju.

Viņa apstiprina, ka tik tiešām jau nākamnedēļ – visticamāk, otrdien vai trešdien – Valkas poliklīnikas telpās Rūjienas ielā 3 iedzīvotāji varēs nodod “Covid-19” analīzes. Šonedēļ Valkā ierodas Centrālās laboratorijas pārstāvji, lai uz vietas redzētu, kur konkrēti varētu būt analīžu nodošanas punkts un kas vēl nepieciešams tā darbības nodrošināšanai. Līdz ar šī punkta atvēršanu Valkas novada iedzīvotājiem vairs nevajadzēs mērot ceļu uz Valmieru, lai nodotu šīs specifiskās analīzes. S. Alhimoviča skaidro, ka jaunatvērtajā analīžu nodošanas punktā Centrālās laboratorijas speciālisti no Rīgas analīzes pieņems no pacientiem, kurus būs nosūtījuši ģimenes ārsti. Arī no tām personām, kuras, atgriežoties no valstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs iekļāvis sarkanajā un dzeltenajā sarakstā un kurām varētu būt aizdomas par saslimšanu, būs zvanījušas uz tālruni 8303. Uz šo tālruni 8303 var zvanīt pacienti, lai pieteiktos valsts apmaksātu “Covid-19” analīžu veikšanai.

S. Alhimoviča atgādina, ka arī rudenīgie laika apstākļi ir iemesls saslimšanai ar dažādiem vīrusiem, kas izraisa iesnas, klepu un kakla sāpes. Tas varētu iedzīvotājus darīt bažīgus un pieļaut iespējamo saslimšanu ar “Covid-19” un analīžu nepieciešamību.

“Ziemeļlatvija” atgādina, ka līdz šim “Covid-19” analīzes varēja nodot Valkā, Gulbja laboratorijā. Taču laboratorijā tās veica tikai potenciāli veseliem klientiem ar iepriekšēju pierakstu un konkrētos pieņemšanas laikos.

Sociālajos tīklos iedzīvotāji pārsvarā atzinīgi vērtē to, ka nu analīzes varēs nodot tepat uz vietas Valkā, nemērojot ceļu uz Valmieru vai Rīgu. Vienlaikus izskan arī pārmetumi vietvarai, kāpēc netika pienācīgi sniegta informācija, ka veseli cilvēki arī līdz šim varēja nodot “Covid-19” analīzes Gulbja laboratorijā.

Diemžēl sazināties ar dakteri M. Nātru ceturtdien, 10.septembrī, “Ziemeļlatvijai” neizdevās.