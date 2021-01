Rosina diskutēt par svētku uguņošanas liegumu pašvaldībām

Gada sākumā sabiedrības iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” īsā laikā tika savākti desmit tūkstoši parakstu par liegumu pašvaldību un valsts budžetus tērēt svētku uguņošanai. Šajā gadu mijā pandēmijas ierobežojumu dēļ uguņošanu pašvaldības nerīkoja, bet jo sparīgi raķetes gaisā šāva individuālie piromāni. Ar diskusiju atļaut vai liegt pašvaldībām rīkot uguņošanu vēlēšanu gadu aizsāk “Vidzemes Partijas” Valkas novada kopa, kas savā “Facebook” lapā cenšas noskaidrot Valkas novada iedzīvotāju viedokli par svētku salūta nepieciešamību.

Novada iedzīvotāju viedoklis šajā jautājumā atšķiras.

“Pārdomāts svētku noformējums ir baudāms ilgākā laika periodā. Salūts ir gaistošs, te viņš ir un te pēc trim minūtēm vairs nav. Nesaku, ka kulmināciju svētkiem nevajag. Vajag, bet tam nav obligāti jābūt salūtam,” savu viedokli pauž Baiba Karpova.

Līdzīgās domās ir arī Signe Zalužinska: “18.novembrī nekad neesmu izjutusi vajadzību pēc salūta. Arī 31.decembrī, lai iezīmētu pusnakti, drīzāk varētu veidot kādu gaismas šovu ar mūziku vai stāstu. To noteikti tad varētu rīkot ne tikai pie kultūras nama, bet arī estrādē - pārmaiņas pēc (cik skaisti tas bija Smiltenē). Tad iegādāto aparatūru gaismas šovam noteikti var izmantot atkārtoti. Līdz ar to atliktu līdzekļi arī vispārējam pilsētas noformējumam. Privātie salūta šāvēji jau pietiekami sadūmo apkārtni/pilsētu.”

Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, atbildot uz S.Zalužinskas viedokli, skaidro gaismas šova dārgās un uguņošanas salīdzinoši lētās izmaksas: “Smiltenes šovs izmaksāja ap 100 tūkstošiem, aparatūru tam īrēja un to iegādāties arī nebūtu prātīgi, jo no tās ir jēga - ja izmanto bieži. Pilsētas noformējumu katru gadu atjauninām, ideju ir daudz, bet līdzekļu nepietiek. Jāteic, ka kopīgajā Valkas/Valgas centrā bija plānota Jaungada sagaidīšana, kur viens no elementiem - neona šovs. Četras minūtes - 4500. Iespaidīga uguņošana - 2000.”

Tikmēr par uguņošanu iestājas Aivis Sulainis: “Pārsvarā jau, cik saprotu, uguņošanas noliedzēji ir dzīvnieku aizstāvji. Cik esmu novērojis, kaķim ir pilnīgi vienalga, tad suņu saimnieki divreiz gadā var pieturēt savus mīluļus drošā vietā.” Aivja viedoklim piekrīt arī Vents Armands Krauklis, ieliekot šim viedoklim vērtējumu “patīk”.

Iniciatīvas autori norāda, ka Latvijā un citur pasaulē Jaungada svinēšanā visdrīzāk tieši uguņošanas dēļ cilvēki ir guvuši traumas un ir sākušies ugunsgrēki, ko izraisījusi pirotehnika vai citi ugunsbīstami svētku svinību priekšmeti – Vācijā, Krēfeldē, aizdedzies zooloģiskais dārzs un bojā gājuši vairāk nekā 30 dzīvnieki, kamēr Latvijas slimnīcās šogad nogādāti deviņi Jaunā gada svinētāji, kuri guvuši traumas svētku uguņošanas laikā.

Sabiedrības iniciatīvu portāls “Manabalss.lv” tika izveidots 2011.gadā, tā ir sabiedrības iniciatīvu platforma, kurā ikviens Latvijas pilsonis var ievietot savu iniciatīvu un vākt parakstus tās nogādāšanai Saeimā. Katra iniciatīva, ko paraksta vismaz 10 000 pilsoņu un kas atbilst Saeimas juridiskajiem kritērijiem, nonāks Saeimā. Kopš 2011.gada Saeimā iesniegtas ir 38 portāla “Manabalss.lv” iniciatīvas, atbalstītas 26 no tām.