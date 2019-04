Rosina lielgabarīta atkritumus neatstāt pie konteineriem māju pagalmos

Kur likt vecās mēbeles? Ar šādu jautājumu “Ziemeļlatvijas” redakcijā vērsās kāds mūsu lasītājs, norādot uz nepievilcīgu skatu Smiltenē, Dakteru ielas malā, kur pie iebrauktuves uz daudzdzīvokļu māju gandrīz nedēļu uz zemes, blakus atkritumu konteineram, “guļ” vecs dīvāns.

Mūsu lasītājs uzskata, ka tā tam nevajadzētu būt, – jābūt citam veidam, kā atbrīvot savu mājokli no lielgabarīta atkritumiem, nevis izmest vecās mēbeles ielas malā (pat tad, ja tur ir konteiners sadzīves atkritumiem), ar šādu savu rīcību padarot pilsētas tēlu vizuāli nepievilcīgu.

Par to, kā cilvēks var legāli tikt vaļā no vecām mēbelēm, neizmetot tās, piemēram, mežā, bet atdodot sadzīves atkritumu apsaimniekotājam, vaicājām uzņēmuma ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītājai Gintai Gailumai. Viņa norāda, ka daudzdzīvokļu mājās ir iespējami divi varianti: vai nu mājas apsaimniekotājs šādiem gadījumiem ir norādījis atsevišķu kārtību, vai arī iedzīvotājiem veco mēbeļu izvešana pašiem jāpiesaka ZAAO, norādot, ka tie ir lielgabarīta atkritumi (tas attiecas arī, piemēram, uz būvgružiem).

“Ja lielgabarīta atkritumu izvešana ir jāpiesaka pašiem iedzīvotājiem, tad viņiem ir divi varianti: vai nu viņi paši aizved vecās mēbeles uz EKO laukumu vai piesaka mums izvešanu sava mājokļa adresē. Abos gadījumos tas ir maksas pakalpojums, vienīgi EKO laukuma variantā tas ir lētāks,” skaidro G. Gailuma.

Lai nebūtu tā, ka vecās mēbeles pie māju atkritumu konteineriem stāv ilgi, ZAAO speciāliste iesaka šos lielgabarīta atkritumus ārā novietot tikai tajā dienā, kad ZAAO atkritumu savākšanas mašīna brauks tām pakaļ (par datumu ZAAO informēs savlaicīgi).

“Ja mēbeles pie konteinera ir noliktas, nesaskaņojot ar ZAAO, un mums nav pieteikts, ka tās jāaizved, un mēs nezinām, kurš ir maksātājs, tad mēs šādus lielgabarīta atkritumus nemaz nevaram savākt. Vēl ir tā, ka daudzdzīvokļu mājās katrs vai nu maksā par savu mēbeļu aizvešanu atsevišķi, vai arī izmaksas tiek dalītas uz visu māju. Tas ir atkarīgs no tā, kas katrai mājai ir līguma slēdzējs un kādi ir līguma nosacījumi,” piebilst G. Gailuma.