“Sabiedrība ar dvēseli 2018” aktualitātes

Strenču novada dome jau 4 gadus rīko projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros iedzīvotāju grupas un nevalstiskās organizācijas var pieteikt projektus, kas saistīti ar dzīves kvalitātes uzlabošanu, sniedz labumu pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai un kas tiek īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem.

Strenču novada domes atbalstītie projekti 2018. gadā

2018. gada projektu konkursā Strenču novada dome saņēma 8 projektu pieteikumus. Vērtēšanas komisija, izvērtējot projektus pēc administratīvajiem un specifiskajiem kritērijiem un ņemot vērā konkursa ietvaros pieejamo finansējumu, atbalstīja 5 projektu pieteikumus. 4 projektu grupām finansējums tika piešķirts pilnā apjomā, 1 projektam finansējumu piešķīra daļējā apjomā no pieprasītās summas.

Atbalstītie projekti:

Strenču evaņģēliski luteriskā baznīca – “Gaišā baznīcā gaišas domas”;

Iedzīvotāju grupa “Vinda” – “Dzīvības pamats – ūdens”;

Biedrība “Esam Jērcēniem” – “Uguns – siltuma un spēka avots”;

Biedrība “Kāre” – “Lai skan, lai dun visā Strenču novadā”;

“Mežvijas” Iedzīvotāju grupa – “Drošs pakāpiens”.



Trīs no pieciem projektiem ir veiksmīgi realizēti un zemāk ir apskatāmas projektu grupu iesūtītās prezentācijas par īstenoto projektu un sasniegtajiem rezultātiem.

Gaišā baznīcā gaišas domas

Uguns – siltuma un spēka avots

Lai skan, lai dun visā Strenču novadā

Pagājušā gada 12. decembrī norisinājās apvienības «Sabiedrība ar dvēseli – Latvija» Vidzemes žūrijas sanāksme, kurā tika izvēlēti 3 Vidzemes labākie projekti un 3 projekti, kas iegūs reģiona veicināšanas balvu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, diemžēl šoreiz neviens no Strenču novadā īstenotajiem projektiem netika nominēts un virzīts tālāk cīņai par visveiksmīgākā Vidzemes projekta titulu.

Šā gada 16. martā Madlienas kultūras namā norisināsies pašvaldību apvienības «Sabiedrība ar dvēseli- Latvija» noslēguma pasākums, kurā tiks prezentēti 3 labākie projekti no katra reģiona (Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale un Pierīga). Pasākuma ietvaros klātesošie dalībnieki no iepriekš atlasītiem reģiona labākajiem projektiem izvēlēsies 1., 2. un 3. vietas ieguvēju, savukārt uz vietas izveidota nacionālā žūrija no 1. vietas ieguvējiem izvēlēsies nacionālās balvas saņēmēju. Papildus 3 projekti no katra reģiona iegūs veicināšanas balvu.