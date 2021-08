Sadodas rokās, lai palīdzētu zēnam

Ir noticis tas, kālab šovasar trijos pasākumos, kas notika Smiltenes novada labdarības akcijas “Balta, balta mana sirds” paspārnē, mazi un lieli ziedoja naudu, bet citi brīvprātīgi ieguldīja savu laiku, darbu, sirdi un dvēseli, lai viss izdotos.

Biedrība “Smiltenes pagasta attīstībai” ir nokārtojusi visas formalitātes un šonedēļ pārskaitījusi daudzu cilvēku saziedoto naudu (pavisam 2145 eiro) atbilstoši ziedojumu vākšanas mērķim – Smiltenes novadā dzīvojoša zēna Eduarda Skopāna ārstēšanai.

Ģimene un citi tuvinieki pateicas no sirds

To, kas ir labdarības akcija “Balta, balta mana sirds”, Smiltenes pusē zina daudzi, jo šai tradīcijai ir gadiem ilga vēsture un viens mērķis – vairākus mēnešus pārsvarā dažādos kultūras pasākumos vākt līdzekļus Smiltenes novada bērniem ar veselības problēmām un 1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, sarīkot krāšņu akcijas noslēgumu Smiltenes Ceļinieku parkā.

“Covid-19” pandēmijas mazināšanai ieviesto ierobežojumu dēļ 2020. gadā akcija izpalika, bet šogad tā norisinājās citādāk, nekā ierasts, proti, vairākās daļās. Taču nemainīga palika labdarības akcijas un it īpaši labdarības tirdziņa dzinējspēka komanda – Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājas Inguna Slapjuma un Gunta Mežule un brīvprātīgā palīdze Maruta Vīgante (savulaik – Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas vadītāja), kurām šogad palīgā nāca Smiltenes novada Kultūras centrs, daudzi brīvprātīgie un biedrība “Smiltenes pagasta attīstībai”, kas vāca un pārskaitīja ziedojumus adresātam.

Gunta Mežule “Ziemeļlatvijai” uzsver, ka “Balta, balta mana sirds” vienmēr bijusi un ir daudzu cilvēku kopdarbs. “Pat mazās lietās saejot kopā vairākiem cilvēkiem, mēs varam pacelt lielāku vezumu, un šādās reizēs, kad runa ir par slimību un par veselību, naudas ziņā no mazas kripatiņas sanāk kaut kas liels. Novēlu, lai cilvēki vēl dāsnāk atvērtu savas sirdis un makus, jo tad, ja mēs iemācīsimies dalīties un to iemācīsim arī bērniem, tad skats uz dzīvi būs gaišāks. No slimībām neviens zemes virsū neesam pasargāti,” teic Gunta Mežule.

Eduarda vecāki un pārējie zēnam tuvie cilvēki no sirds pateicas visiem Smiltenes novada iedzīvotājiem par savāktajiem ziedojumiem un par sniegto atbalstu cīņā par dēla dzīvību. Pateicoties ziedotāju atbalstam, zēnam bija iespēja saņemt vislabāko veselības aprūpi, kāda viņam ir nepieciešama. Šobrīd Eduards ārstējas klīnikā Lietuvā, un viņa ģimene no sirds tic un paļaujas, ka izdosies uzveikt visas grūtības.

Eduards ir Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” bijušais audzēknis. Akciju “Balta, balta mana sirds” šogad iesāka tieši “Pīlādzīša” skolotāju iestudētā labdarības izrāde “Rūķu dēlēns Knīpucis”, kas bērnudārza pagalmā pie dabiskas dekorācijas, proti, abiem lielajiem ozoliem audzēkņiem tika izrādīta trīs reizes. Bērnu ģimenes un “Pīlādzīša” darbinieki Eduardam saziedoja pavisam 810 eiro. Turpinājums bija 1. jūnijā Smiltenes centrā, kur ikviens varēja izstaigāt Lotes piedzīvojumu maršrutu, septiņās pieturvietās iesaistīties pašvaldības iestāžu piedāvātajās aktivitātēs un iemest naudu pieturvietās izliktajās ziedojumu kastītēs akcijas “Balta, balta mana sirds” atbalstam (1. jūnijā tika saziedoti 630 eiro).

Iesāktā labdarības akcija noslēdzās Smiltenes pilsētas svētkos, 17. jūlijā, – pie Kultūras centra varēja ziedot, vai nu iepērkoties labdarības tirdziņā, vai arī iemetot naudu ziedojumu kastītēs, un pie viena gan saturīgi, gan jautri pavadīt laiku Bērnu rītā – ģimenēm ar bērniem sarīkotajos pasākumos. Norisē atbalstu sniedza Smiltenes mūzikas un mākslas skolas, Smiltenes novada muzejs, Smiltenes novada Pašvaldības policija, Zemessardze, saimniecības “Ezerlejas” mini zoodārzs un Zane Ērgle-Mežule.

Izdarot labu, dvēsele gavilē

Diemžēl nevienā no šiem pasākumiem valstī noteikto epidemioloģiskās drošības noteikumu dēļ “Pīlādzīša” skolotājas nevarēja plašākai publikai parādīt savu labdarības izrādi par rūķi Knīpuci, par ko saskuma, taču viņas cer, ka varbūt epidemioloģiskā situācija valstī uzlabosies un priekškaru varēs vērt kaut kad rudenī. Pilsētas svētkos pie Kultūras centra apciemot bērnus ieradās vismaz divi izrādes tēli – Rūķu tētis (Ilze Mūrmane) un Knīpucis (Lāsma Serdāne), uzturot jautru omu un dalot svētku konfektes.

Inguna Slapjuma teic, ka skolotāju iestudētā izrāde ir gan pamācoša, gan jautra, krāsaina un muzikāla un būtu prieks to parādīt arī citiem bērniem, ne tikai savām pirmsskolas grupiņām.

Šis ir jau trešais “Pīlādzīša” iestudējums, kas tiek rādīts, lai vāktu ziedojumus bērniem ar veselības problēmām, šoreiz – savam bijušajam audzēknim, proti, ieejas biļete bija ziedojums.

“Vecākus informējām, ka izrāde būs pret ziedojumiem, cik nu katrs vēlas un var atļauties. Rebekas tētis iedeva 50 eiro! Saku: “Man nav, ko izdot,” uz ko viņš atsaka, ka cēliem mērķiem nekad nav žēl. Man no saviļņojuma asaras acīs saskrēja. Redzu, ka bērni lepojas ar to, ka viņu vecāki ziedo, un mācās no vecākiem. Pirms izrādēm stāstījām bērniem, kādam mērķim ziedotā naudiņa paredzēta, bet arī citreiz runājam par labdarību un palīdzēšanu citiem, piemēram, par to, ka šad un tad var atsacīties no kāda kāruma un iemest naudiņu ziedojumu kastītēs. Izdarot labu darbu, dvēsele gavilē. Tā ir tik laba sajūta!” ikvienam to piedzīvot novēl Inguna Slapjuma.

Ik gadu viens no labdarības akcijas “Balta, balta mana sirds” balstiem ir labdarības tirdziņš, kurā iepērkoties cilvēki ziedo naudu bērniem ar veselības problēmām, bet preci (dažādus rokdarbus) brīvprātīgi darina vietējie iedzīvotāji, biedrības un izglītības iestāžu darbinieki un audzēkņu vecāki. Arī šogad rokdarbnieki bija centušies – preču klāstā bija adījumi, ārstniecības augu tējas, iesaiņoti kārumi un citas lietas ar neredzamu klāt pievienoto vērtību – prieku palīdzēt.

Valdība, neradiet šķēršļus!

Ingunai Slapjumai, tāpat arī citiem akcijas “Balta, balta mana sirds” brīvprātīgajiem, sirdī vienīgi ir rūgtums par tiem birokrātiskajiem šķēršļiem, kādi no valsts puses ir uzlikti ziedotājiem.

“Mēs ziedojam un darām to no sirds, bet secinām, ka nevaram kā pašvaldības iestāde pārskaitīt saziedoto naudu mūsu bijušajam audzēknim. Mums bija jāmeklē biedrība, kura ir tiesīga to darīt, un paldies biedrībai “Smiltenes pagasta attīstībai” un tās valdes priekšsēdētājai Mairai Kuprišai par atsaucību un pretī nākšanu! Tas, ka cilvēki ziedo savu naudu, lai palīdzētu citiem, Latvijā jau tiek uztverta kā pašsaprotama lieta, taču tā nav – mēs esam tikai palīgi valstij. Valdībai ir jābūt priecīgai, ka mūsu valsts iedzīvotāji ir atsaucīgi, ar labām sirdīm, un jārada labvēlīgi nosacījumi ziedošanai, nevis tā jāsarežģī,” domā Inguna Slapjuma.

Pirmo reizi Smiltenes novada akcijā “Balta, balta mana sirds” iesaistījās Smiltenes novada Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja Gita Ozoliņa, secinot, ka visa pilsēta saslēdzās, lai palīdzētu saslimušajam zēnam. Pretī nāca arī Smiltenes veikali, palīdzot samainīt saziedotās monētas pret banknotēm, lai par naudas maiņu kā maksas pakalpojumu akcijas organizatoriem nebūtu jāmaksā komercbankām gana liela nauda.

““Balta, balta mana sirds” ir ļoti laba akcija – vākt naudu bērniem un viņiem palīdzēt. Sirds priecājas, ja tas izdodas!” teic Gita Ozoliņa.

Labdarības akcijas “Balta, balta mana sirds” labdarības tirdziņa dalībnieki:

Launkalnes pirmsskola (Baiba Kvelde),

Smiltenes vidusskolas pirmsskola (Ilze Slapjuma, Iveta Kalniņa),

Palsmanes pagasta biedrība “Spēkavots”,

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvs,

Blomes pirmsskolas izglītības iestādes bērnu vecāki (Kristīne Mārtinsone, Līga Everita Levica),

Rīgas privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” (Zane Slapjuma),

Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” (Gunta Mežule, Inguna Slapjuma, Dace Čalpa, Svetlana Dišlere, Vēsma Bērziņa, Ligita Norkus, Ginta Grigule, Laila Zālīte, Vita Alksne, Marta Alksne, Dace Alksne, Aija Blanka, Velga Gūtmane, Santa Rudzīte),

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” (Laura Brūvele).