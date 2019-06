Šajā nedēļas nogalē Valkā un Valgā vērienīgi svinēs pilsētas svētkus

Šlāgerballe Lugažu laukumā, festivāls bērniem un ģimenēm un disko zaļumballe Valkas brīvdabas estrādē, kā arī dvīņupilsētu svētku parāde – tie ir tikai daži pasākumi, kuri spilgtinās Valkas un Valgas dzimšanas dienas svinības.

Izpētot plašo svētku programmu, pasākumi notiks gan Valkā, gan Valgā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu pilsētas svētkiem, kuros pasākumi tomēr bija vairāk koncentrēti kaimiņpilsētā Valgā, šogad daudz kas interesants un vēl līdz šim nebijis notiks arī Valkā. Detalizēta svētku programma pieejama interneta vietnē www.ziemellatvija.lv.

Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Ligita Drubiņa atgādina, ka 1584. gada 11. jūnijā Valkai pilsētas tiesības piešķīra Polijas karalis Stefans Batorijs. Ņemot vērā vēsturiskos faktus, šovasar Valka un Valga svinēs 435. dzimšanas dienu. Svinības ilgs līdz pat otrdienai, 11. jūnijam. Atzīmējot šo vēsturisko datumu, pulksten 11 notiks tradicionālais Valkas un Valgas bērnudārzu audzēkņu svētku gājiens no Valgas kultūras un interešu centra pa Kesk ielu uz Valgas pilsētas centrālo laukumu. Bērni tur “stādīs” izgatavotās puķes draudzības un svētku puķu dobē. Būs arī sirsnīgs koncerts un svētku torte. No pulksten 17 līdz 18.45 – brīvā skatuve Valgas pilsētas laukumā. Tā domāta visiem mūziķiem, deklamētājiem vai citiem, kuri var piedāvāt kaut ko interesantu. No pulksten 17 līdz 18.45 – piektās stundas tēja ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un Valgas pagasta valdes priekšsēdētāju Margusu Lepiku. Pulksten 19 – festivāla noslēgumā Livonijas Jauniešu orķestra koncerts Valgas kultūras un interešu centrā (ieeja – bez maksas). Pulksten 21 Valgas pilsētas laukumā – igauņu pazīstamās solistes Annes Veski muzikālie priekšnesumi. Ieeja – bez maksas.







Valgas-Valkas pilsētas svētku programma*

2019. gada 7. - 11. jūnijs

7. JŪNIJS

VALGĀ

plkst. 16:00 Valgas pilsētas ekskursija ar gidu (igauņu valodā). Sākums pie Valgas muzeja

plkst. 15:00 Deju sacensības "Summer Jam". Pie Valgas Kultūras un Hobija centra (Kesk 1)

plkst. 18:00 "JJ- Street" BMX sacensības. Valgas Ekstrēmajā sporta hallē (Võru 114)

plkst. 19:00 Koncerts Valgas Sv. Jāņa baznīcā. Ieeja brīva

plkst. 22:00 Greentrials - Extreme Bike Show (ekstrēmais velo šovs). Valgas Centrālās bibliotēkas priekšpusē (Aia 12)





VALKĀ

No plkst. 10:00 - 20:00 Piepūšamās atrakcijas, kā arī cukurvate un citi našķi. Lugažu laukumā

plkst. 17:00 - mēru pieņemšana ( ar ielūgumiem). Valkas pilsētas kultūras namā

plkst. 21:00 - 01:00 Šlāgerballe – lielajā teltī Lugažu laukumā. Spēlēs Jānis Kalniņš no grupas "Roja" ( Latvija) + Mait un Mikko Maltis (Igaunija). Būs bufete. Ieeja - bez maksas

8. JŪNIJS

VALGĀ

No plkst. 8:00 - 16:00 Livonijas gadatirgus ar kultūras programmu pie kultūras centra:

plkst. 10:30 - 11:00 Folkloras deju kopa "Sudmaliņas"

plkst. 11:00 - 11: 30 Valgas tautas deju grupa

plkst. 11:30 -12:00 Valkas mūzikas skolas koklētāju ansamblis

plkst. 12:00 -12:30 Valgas dziesmu un deju ansamblis, Kerli deju grupa

plkst. 12:30- 13:00 Studija "Joy"

plkst. 13:00 – 13:30 Valgas Bigbends

plkst. 13:30 -14:00 Modes deju grupa "Aija" un Eiropas deju grupa "Oravakes" no Valkas un deju grupa "Shammasa" no Valgas

plkst. 14:00 -14:30 Valgas jauktās tautas deju grupas

No plkst. 13:30 - 03:00 Valgas ģimnāzijas 100 gadu jubilejas pasākumi





VALKĀ

plkst. 10:00 Valkas pilsētas svētku pludmales volejbola sacensības. Pludmales volejbola centrā "Valka"

plkst. 12:00 PRĀTA SPĒLES LATVIJAS KAUSS - Valkas pilsētas kultūras namā. PRĀTA SPĒLES LATVIJAS KAUSS ir izklaidējošs erudīcijas spēļu turnīrs, kurā aicināts piedalīties jebkurš interesents, izveidojot komandu četru līdz sešu cilvēku sastāvā. Dalība bez maksas. Reģistrējies jau šodien www.prataspeles.lv

plkst. 11:00 - 19:00 *KIDS WONDERLAND* ( Bērnu Brīnumzeme) festivāls bērniem un ģimenēm - Valkas brīvdabas estrādē. Jubilāriem ieeja bez maksas. Biļetes - internetāwww.ticketpoint.lv un pasākuma dienā uz vietas. Sīkāk- http://kidswonderland.lv/

plkst. 22:00 Disko zaļumballe Valkas brīvdabas estrādē. Ieeja – bez maksas





9. JŪNIJS

VALKĀ

plkst. 11:00 stāšanās svētku parādei – pie Valkas pilsētas kultūras nama

plkst. 12:00 svētku parāde: no Valkas pilsētas kultūras nama pa - Rīgas - Raja – Sepa – Kesk - Riia ielām – līdz laukumam pie Pedeles upes





VALGĀ

plkst. 13:00 Pedeles upes rallijs

plkst. 14:00 SUP Polo Valgas/Valkas čempionāts

plkst. 16:00 Pareizticīgo dziedātāju ansambļa koncerts Harglas baznīcā. Ieeja 4 eiro

plkst. 17.00 Riteņbraukšanas orientēšanās

plkst. 18:00 Dzimšanas dienas koncerts Valgas Sv. Jāņa baznīcā, atzīmējot Valgas 435. dzimšanas dienu





VALKĀ

plkst. 18:00 Valkas pilsētas kultūras namā - koncertspēle "Es šonakt būšu laimīgs" ( pie klavierēm N.Jakušonoks un U.Marhilēvičs, vada Baiba Sipeniece - Gavare). Biļetes - Valkas pilsētas kultūras namā, Biļešu paradīzes kasēs un www.bilesuparadize.lv





10. JŪNIJS

VALGĀ

plkst. 17.00 Pingponga turnīrs





11. JŪNIJS

VALGĀ

plkst. 11:00 Valkas un Valgas bērnudārzu audzēkņu gājiens

Maršruts : no Valgas kultūras un interešu centra līdz Valgas jaunajam centram. Bērni stādīs izgatavotās puķes draudzības un svētku puķu dobē, būs koncerts un kopīga svētku dienas tortes baudīšana

plkst. 19:00 Orķestra "Livonija" koncerts - jaunajā Valgas centrā. Ieeja - brīva

plkst. 20:30 Annes Veski koncerts - jaunajā Valgas centrā. Ieeja – brīva





* Programmā iespējamas izmaiņas. Sekojiet līdzi aktuālajiem jaunumiem www.valka.lv