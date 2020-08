Sāk kā iesācēji; vēlas būt plostnieki

Āķis lūpā. Tā var teikt par Strenčos 1. augustā neparasto plostnieku svētku laikā notikušo meistarklasi plosta siešanā, kurā, iepriekš piesakoties, varēja piedalīties ikviens interesents, proti, noslēgumā meistarklases dalībnieki un viņu skolotāji, pieredzējušie Gaujas plostnieki, apmainījās ar kontaktiem un solījumu nākamgad maijā satikties īstajos Gaujas plostnieku svētkos, lielajā plosta ekspedīcijā.

“Noteikti ieguvu vēlmi satikties maijā ar šiem ļaudīm vēlreiz. Ļoti vēlos izbaudīt 12 pleņu plostu, ko Strenčos sien pavasarī,” “Ziemeļlatvijai” teic viens no meistarklases dalībniekiem Mārtiņš Nešpors no Stopiņu novada. Ceļu uz Strenčiem, lai iemācītos siet plostu, mēroja dažāda vecuma interesenti arī no Rīgas, Limbažiem, Valmieras un citām vietām. Gaujas plostnieki viņiem sniedza nelielu ieskatu plosta uzbūvē un apmācīja pamatlietās, kā sasiet plostu no divām plenēm, kas vēlāk tika izmēģināts Gaujā, dodoties pa upi īsā ekspedīcijā.

Mārtiņš Nešpors savulaik ieguvis gan būvgaldnieka, gan aviācijas inženiera izglītību, bet pēdējos gados sevis pilnveidošanai apgūst prasmes pie dažādiem meistariem, tāpēc, izlasot paziņas atsūtīto informāciju par plosta siešanas meistarklasi Strenčos, sestdien labprāt devās izzināt līdz šim viņam svešās plostniecības lietas. “Mans mērķis bija maksimāli būt procesā, saprast, kā tas notiek, un izbaudīt uz savas ādas. Sākumā uzķert knifiņus plenes siešanā ir grūti, bet, kad pieredzējis sējējs iesaka kādu paņēmienu, tad kļūst viegli to darīt. Mēs gan ieguvām sīku, īsu pieredzi, bet dienas laikā sasiet 12 plenes un stundām ilgi atrasties ūdenī jau būtu kārtīgs darbs, un tas noteikti fiziski ir grūti,” domā Mārtiņš Nešpors. Viņš ir ļoti priecīgs par lēmumu piedalīties meistarklasē, jo bijusi bauda izjust sirsnīgo gaisotni visas dienas garumā un uzzināt interesantus faktus par plostniecību Māra Anša Mitrevica stāstījumā.