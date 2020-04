Sāks labiekārtot Strenču parku

Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, tad šomēnes uzņēmums “Kvinta BCL” no Mārupes novada ķersies pie Strenču pilsētas parka labiekārtošanas, izpildot novada domes pasūtījumu.



Pilsētas centrā esošais parks ir Strenču vizītkarte, tas atrodas tranzītielas (Rīgas ielas) malā un garāmbraucēji to nemaz nevar nepamanīt. Strenču novada domei bija lielas ieceres, kā šo parku padarīt skaistāku, mūsdienīgāku, taču pagaidām naudas pietiek tikai projekta 1. kārtai, kurā plānotajiem būvdarbiem līdzfinansējumu piešķīris Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

“Odziņa” – mūzikas elementi bērniem

Līdz ar to labiekārtos tikai to parka teritoriju, kas atrodas tuvāk Rīgas ielai, un izdarīs vien daļu no plānotajiem darbiem, “Ziemeļlatvijai” stāsta Zaiga Auniņa, Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja. “Ziemeļlatvijas” taujāta, viņa piebilst, ka koku zāģēšana parkā labiekārtošanas darbu laikā nav paredzēta.

Pašvaldības projekta 1. kārtā ir paredzēts uzlabot un papildināt esošo Strenču parka teritorijas infrastruktūru ar labiekārtotiem celiņiem ar cieto segumu, soliņiem, atkritumu urnām, nelielu bruģētu laukumu pasākumu norisei, karogu mastiem un interaktīviem mūzikas elementiem bērniem, ko viņi varēs skandināt un izmantot kā sitamos instrumentus.

Zaiga Auniņa smaida, ka vērtētājiem, iespējams, iepatikās tieši šie plānotie interaktīvie mūzikas elementi, kas Latvijā nav izplatīta lieta, un varbūt arī to dēļ projekts tika atbalstīts.

“Ziemeļlatvijas” uzrunātie stren­cēnieši jau ir dzirdējuši, ka parku plānots labiekārtot, taču, kas konkrētāk tiks darīts, vēl nezināja. Vieni bija dzirdējuši par strūklaku, taču pašvaldībā skaidro, ka strūkl­akas ierīkošana parkā ir plānota projekta nākamajās kārtās.

“Man patiktu, ja parkā būtu vairāk zālienu, vairāk soliņu un tiktu nobruģēts laukums. Būtu ļoti skaisti. Būtu, kur pasēdēt un atpūsties iebraucējiem un gados vecākiem cilvēkiem,” domā strencēniete Līga Ozola.

Plānus ietekmēs pašvaldību vēlēšanas

Jāņem vērā, ka jau nākamgad, 2021. gada 5. jūnijā, Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Pēc administratīvi teritoriālās reformas likumprojekta otrā lasījuma tagadējais Strenču novads atrastos lielajā Valmieras novadā. Jebkurā gadījumā, ja Latvijā tiks izveidoti lielāki novadi, tad tieši jaunveidojamās pašvaldības deputātiem būs jālemj, vai turpināt vēl vairākās kārtās plānoto Strenču pilsētas parka lab­iekārtošanu. Šiem darbiem būs nepieciešams arī pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Piemēram, projekta “Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 1. kārta” attiecināmās izmaksas ir 29 985,22 eiro. Eiropas Savienība no šās summas finansē 90 procentus, bet atlikušie 10 procenti ir pašvaldības nauda.

Projektu ir paredzēts īstenot līdz šā gada septembrim. Uzņēmums “Kvinta BCL” darbus veiks atbilstoši SIA “Ceļu komforts” izstrādātajam būvprojektam. Būvuzraudzību veiks sertificēts būvuzraugs Pēteris Gudrinieks.

“No Valkas novada būvvaldes ir saņemta būvatļauja ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanu. Līdz ar siltu laika apstākļu iestāšanos pēc Lieldienām tiks uzsākti būvniecības darbi,” piebilst Zaiga Auniņa.