Sarakstu iesniegšanas brīdis tuvu

Centrālā vēlēšanu komisija izsludinājusi 5. jūnijā pašvaldības domes vēlēšanas, kas norisināsies sešās valstspilsētās un 35 novados.

Deputātu kandidātu sarakstu ie­sniegšana 2021. gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 17. marta līdz 6. aprīlim.

Deputātu kandidātu sarakstus varēs iesniegt reģistrētas politiskās partijas, reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Novados ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 000 domē būs jāievēl 15 deputāti, novados ar iedzīvotāju skaitu no 30 001 līdz 60 000 – 19 deputāti.

Jau šobrīd var teikt, ka jaunveidojamajā Smiltenes novadā, kurā iekļausies tagadējie Smiltenes, Apes un Raunas novadi, cīņa par 15 deputātu mandātiem domē būs liela. Pēc “Ziemeļlatvijai” šobrīd zināmās informācijas, būs vismaz pieci deputātu kandidātu saraksti (2017. gada pašvaldību vēlēšanās Smiltenes novadā bija četri saraksti).

Valkas novadā “Ziemeļlatvijai” šobrīd zināmi divi deputātu kandidātu saraksti (2017. gadā to bija trīs). Taču situācija gan Valkas, gan Smiltenes novados vēl var mainīties, klāt var nākt jauni saraksti.

Pēc lasītāju lūguma, kuri taujā, vai pašreizējie Apes un Raunas novadu pašvaldību vadītāji veido savus sarakstus, lai kandidētu vēlēšanās Smiltenes novadā, paskaidrojam – nē.

Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe pašvaldību vēlēšanās nekandidēs personisku iemeslu dēļ. Tāpat personisku iemeslu dēļ vēlēšanās nekandidēs pašreizējais Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts.

Smiltenes novadā – šobrīd pieci saraksti

Gita Mūrniece, Partija “Latvijas attīstībai”

Jau februāra pirmajā pusē partija “Latvijas attīstībai” publiski nosauca savus vēlēšanu līderus Latvijas novados un paziņoja, ka startēs vēlēšanās arī Smiltenes novadā.

Jaunveidojamajā Smiltenes novadā partijas “Latvijas attīstībai” deputātu kandidātu saraksta līdere ir uzņēmēja Gita Mūrniece – bijusī ilggadējā akciju sabiedrības “Smiltenes piens” padomes priekšsēdētāja. Pirms akciju pārdošanas viņa bija arī viena no diviem lielākajiem šā uzņēmuma īpašniekiem.

“Ziemeļlatvijai” Gita Mūrniece apstiprināja, ka deputātu kandidātu sarakstā viņa startēs ar pirmo numuru. “Tautsaimniecība nav viss, bet bez tautsaimniecības nav nekā.” Ar šādu moto Gita Mūrniece sevi pieteica partijas “Latvijas attīstībai” reģionālo līderu sarakstā, un šo savu nostāju apstiprināja arī intervijā “Ziemeļlatvijai”, norādot, ka šajā sarakstā startē arī pieredzējuši uzņēmēji, kuri savā uzņēmējdarbībā ir sasnieguši daudz.

Taujāta, pēc kādiem kritērijiem ir veidots partijas “Latvijas attīstībai” deputātu kandidātu saraksts Smiltenes novadā, Gita Mūrniece uzsver, ka sarakstā ir cilvēki, kuri “mīl un pazīst savu Smilteni un kuri grib dot labāko Smiltenei, Apei un Raunai”.

“Mēs pārstāvam uzņēmējdarbību, izglītību, veselības aprūpi, kultūru, sportu, arī citas jomas, bet sarakstā pārsvarā vairāk ir uzņēmēju un lauksaimnieku, lielo zemnieku, kuri dzīvē kaut ko jau ir sasnieguši, ir ar lielu pieredzi un saimniecisko domāšanu. Ejam ar labiem nodomiem, ar idejām, lai ienestu savas zināšanas novada saimniecisko jautājumu risināšanā,” uzsver Gita Mūrniece.

Taujāta, vai ir gatava kandidēt arī domes priekšsēdētājas amatam, Gita Mūrniece uzsvēra, ka to noteiks vēlētāji ar savu balsojumu, ar saviem ievilktajiem plusiem vai mīnusiem.

Edgars Avotiņš, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Februāra sākumā atsevišķus vēlēšanu sarakstu līderus gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās atklāja arī Nacionālā apvienība (NA) “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, paziņojot, ka startēs arī Smiltenes novadā, kur tās mēra amata kandidāts būs pašreizējais Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.

Edgars Avotiņš šo faktu “Ziemeļlatvijai” apstiprināja – NA startēs pašvaldību vēlēšanās Smiltenes novadā ar savu sarakstu, un viņš tajā būs ar pirmo numuru.

Edgars Avotiņš piebilst, ka saraksta veidošana sākās jau 2020. gadā, vasaras nogalē, un daudzās sarunās “soli pa solim esam atlasījuši cilvēkus, kuri ļoti labi varētu papildināt jaunveidojamā Smiltenes novada deputātu kandidātu sarakstu un pie mums labvēlīga vēlēšanu iznākuma arī varētu kļūt par ļoti labiem, zinošiem, strādāt gribošiem deputātiem”.

“Sarakstu veidojām pēc teritoriālā principa, lai pārstāvniecība būtu pēc iespējas proporcionālāka no visa jaunveidojamā novada – no Smiltenes, Raunas un Apes. Vēl mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu saraksts būtu pārstāvēts ar pēc iespējas plašāku cilvēku profesionālo kvalifikāciju, proti, lai tajā būtu plaši pārstāvēti dažādu nozaru speciālisti uzņēmējdarbībā, sociālajā darbā, izglītībā, kultūrā, sportā,” uzsver Edgars Avotiņš.

Ervins Labanovskis, Partija “Progresīvie”

Par startēšanu pašvaldību vēlēšanās Smiltenes novadā publiski paziņojusi arī partija “Progresīvie”, kas nosaukusi arī savu Smiltenes novada domes priekšsēdētāja kandidātu. Tas ir uzņēmējs Ervins Labanovskis – Smiltenes novada Brantu pagastā strādājošā uzņēmuma “Kainaiži” (zīmols “Birzī”) īpašnieks.

Ervins Labanovskis “Ziemeļlatvijai” apstiprināja, ka sarakstā startēs ar pirmo numuru, un nosauca arī kritērijus, kas ņemti vērā, veidojot sarakstu. “Tā ir kompetence pašvaldības jautājumos. Tas, lai deputātu kandidāti būtu no visiem novadiem – Smiltenes, Apes un Raunas. Kritērijs ir arī dzimumu līdztiesība, kas mūsu partijai ir svarīga, proti, lai sievietes un vīrieši būtu pārstāvēti pēc iespējas vienlīdzīgi. Tika ņemts vērā, cik aktīvi iepriekš cilvēki darbojušies sabiedriskajā dzīvē un novada labā,” norāda Ervins Labanovskis.

Toms Markss, Zaļo un Zemnieku savienība, Latvijas Reģionu apvienība

Pašvaldības vēlēšanās Smiltenes novadā ar kopīgu sarakstu startēs Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) un Latvijas Reģionu apvienība (LRA). Šo sarakstu kopīgi veido Toms Markss (nosacīti no ZZS puses) un Kārlis Lapiņš (no LRA puses).

Pēc “Ziemeļlatvijas” rīcībā esošās informācijas, sarakstā ar pirmo numuru startēs Toms Markss. Viņš šo faktu apstiprināja, kā arī to, ka ir saraksta kandidāts domes priekšsēdētāja amatam.

Toms Markss ir gados jauns smiltenietis, Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs, kurš, pēc paša teiktā, ir gatavs iet un cīnīties par Smiltenes novadu un tā attīstību.

Taujāts, pēc kādiem kritērijiem tiek veidots ZZS un LRA kopīgais saraksts, Toms Markss uzsver, ka pirmais ir reģionu princips, otrais – pēc programmas prioritātēm atlasīt profesionāļus, kuri ir gatavi strādāt novada labā.

“Mums primāri ir svarīga reģionālā pārstāvniecība, lai deputātu kandidāti būtu no tagadējiem Smiltenes, Apes un Raunas novadiem un lai būtu nosegti visi lielākie pagasti. Mums ir arī svarīgi nosegt tos segmentus, kas ir būtiski mūsu programmā. Tā ir tautsaimniecība, kur mūsu kandidāti ir spēcīgi uzņēmēji, spēcīgi zemnieki, tā ir sociālā aprūpe un veselība, pašvaldības pārvaldība, kultūra, sports, kur arī mūsu sarakstā ir savā jomā spēcīgi cilvēki. Mūsu sarakstā ir gan pašvaldības darbā pieredzējuši cilvēki, gan daudzi jauni, mērķtiecīgi cilvēki no Smiltenes, Raunas, Apes novadiem,” uzsver Toms Markss.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Lapiņš “Ziemeļlatvijai” uzsver, ka viņš šajās, tāpat kā iepriekšējās vēlēšanās, personificēsies ar LRA. “Šajās vēlēšanās nāks daudz jaunu spēku. Visu cieņu viņiem, bet pieredzi un izsvērtu skatu nekad nevajag vērtēt par zemu. Smiltenes novads ir turēts, un finansiālā situācija novadā ir stabila,” uzsver Kārlis Lapiņš.

Ilze Vergina, Partiju apvienība “Jaunā Vienotība”

Pēc “Ziemeļlatvijas” rīcībā esošās informācijas, pašvaldības vēlēšanās Smiltenes novadā ar savu sarakstu startēs arī partiju apvienība “Jaunā Vienotība” un tās pirmais numurs būs tagadējā Smiltenes novada deputāte, Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina, kura šo faktu apstiprināja.

Sarakstā ir arī cilvēki, kuri “Vienotības” sarakstā Smiltenes novadā kandidējuši 2017. gada pašvaldību vēlēšanās, un partijas biedri no Apes un Raunas novadiem.

Visu triju novadu pārstāvniecība jeb reģionālais princips ir viens no kritērijiem saraksta veidošanā, uzsver Ilze Vergina. “Kritērijs ir arī tas, lai būtu pēc iespējas vairāk speciālistu viedokļu par dažādu nozaru tālāko attīstību Smiltenes novadā,” piebilst saraksta līdere.

Taujāta, kurš ir saraksta kandidāts domes priekšsēdētāja amatam, Ilze Vergina norāda, ka ikvienam deputāta kandidātam, kurš startē vēlēšanās, ir jāsaredz šāda iespēja, bet tā jau būs vēlētāju izvēle.

Valkas novadā zināmi divi saraksti

Vents Armands Krauklis, Vidzemes partija, partija “Latvijas attīstībai”

Valkas novadā pašvaldības vēlēšanās ar kopīgu sarakstu startēs Vidzemes partija un partija “Latvijas attīstībai”. Saraksta līderis un kandidāts domes priekšsēdētāja amatam ir tagadējais Valkas novada pašvaldības vadītājs, Vidzemes partijas valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, kurš “Ziemeļlatvijai” arī apstiprināja šo informāciju.

Taujāts, kādi ir kritēriji saraksta veidošanā, Vents Armands Krauklis uzsver, ka viens no tiem ir līdz šim novada labā paveiktais (Vid­zemes partija startēja arī 2017. gada pašvaldību vēlēšanās, tikai toreiz – kopā ar Latvijas Reģionu apvienību).

“Analizējām, ko esam paveikuši un kā esam izpildījuši savu programmu, secinot, ka lielāko daļu no vēlētājiem solītā esam izdarījuši. Līdz ar to sarakstā startē visi esošie novada deputāti, kuri ievēlēti no Vidzemes partijas. Esam arī piesaistījuši spēcīgus cilvēkus, kuri iepriekšējās vēlēšanās nekandidēja. Ievērojām arī principu, lai sarakstā būtu pārstāvēta visa Valkas novada teritorija, visi pagasti, tāpat, lai būtu dažādu profesiju pārstāvji, kuri pārzina dažādas nozares, un sabiedriski aktīvi cilvēki. Mūsu sarakstā ir dažāda vecuma deputātu kandidāti, sākot no tikko skolu pabeigušas kandidātes līdz pensijas vecuma cilvēkiem,” stāsta Vents Armands Krauklis.

Viesturs Zariņš, Partiju apvienība “Jaunā Vienotība”, Latvijas Zemnieku savienība

Kopīgu sarakstu pašvaldības vēlēšanām Valkas novadā iesniegs partiju apvienība “Jaunā Vienotība” un Latvijas Zemnieku savienība. Sarakstā ar pirmo numuru startēs tagadējais Valkas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš, kurš ir arī saraksta kandidāts Valkas novada domes priekšsēdētāja amatam.

“Sarakstā būs cilvēki, ar kuriem esam startējuši iepriekšējās vēlēšanās, un arī zināmi, aktīvi cilvēki, kuri izrādījuši interesi par deputāta amatu,” apstiprinot kandidēšanas faktu, “Ziemeļlatvijai” teic Viesturs Zariņš.

Taujāts par kritērijiem saraksta veidošanā, viņš nosauc vairākus: pēc iespējas plašāku Valkas novada pārstāvniecību, lai sarakstā būtu deputāta kandidāts no katra Valkas novada pagasta, kā arī dažādu jomu, sociālo grupu un vecumu pārstāvju piesaiste.

Vai būs vēl?

2017. gada pašvaldību vēlēšanās Valkas novadā startēja arī Nacionālās apvienības (NA) “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” saraksts, kura pirmais numurs bija Aivars Sjademe.

Taujāts, vai NA saraksts Valkas novadā tiks veidots arī šīm vēlēšanām, Aivars Sjademe atbild izvairīgi, konkrētu atbildi šobrīd nesniedzot.

Valkā runā, ka sarakstu varbūt veido arī valcēnietis Ilvars Rullis, kurš “Ziemeļlatvijai” to noliedz. “Jā, biju diezgan stingri nolēmis veidot partijas “Par cilvēcīgu Latviju” (partija ar iepriekšējo nosaukumu “KPV LV” – redakcijas piezīme) sarakstu uz šīm pašvaldību vēlēšanām, taču dzīvē rodas pagriezieni. Jau no pērnā gada oktobra strādāju ārzemēs, līdz ar to nevaru veikt organizatorisko darbu saistībā ar šīm pašvaldību vēlēšanām,” stāsta Ilvars Rullis.

Vēl saistībā ar varbūtēju saraksta veidošanu Valkā neoficiāli izskanējis ģimenes ārsta Māra Nātras vārds, taču pats dakteris “Ziemeļlatvijai” ar lielu pārsteigumu atzina, ka viņam tā ir pirmā dzirdēšana.

Valcēnieši “Ziemeļlatvijai” atzīst – izveidot deputātu kandidātu sarakstu nav viegli, jo nav daudz cilvēku, kuri gribētu veikt deputāta pienākumus un saistīties ar partijām, jo ir vīlušies valdības partijās.