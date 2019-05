Satiksmes drošības kampaņa “Tuvāk NĒ!”. Meldera, Sirmā un Brikmaņa sāpīgā pieredze pie velo stūres

Sāpīgi, neērti, traucējoši un apgrūtinoši – lauzti kauli nav nekāda jaukā pieredze. Radio personībai Valdim Melderim un pavāram Mārtiņam Sirmajam stāstu par lauztiem kauliem netrūkst – to saauguma vietas glabā atmiņas par bīstamām situācijām. Ar dažādām riskantām situācijām satiksmē un sāpīgām pieredzēm saskārušies arī citi sabiedrībā pazīstami cilvēki. Visi vienprātīgi atzīst – labāk lauzt savus sliktos braukšanas ieradumus, nevis kaulus.

Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz velosipēdistu traumatismu ceļu satiksmē, radio personība Valdis Melderis, pavārs Mārtiņš Sirmais, blogere Laura Grēviņa un mūziķis Nauris Brikmanis aicina autovadītājus un velosipēdistus cienīt vienam otru un, veicot apsteigšanas manevrus, ievērot drošu intervālu. Cik sāpīgi un nepatīkami var būt sasitumi vai kaulu lūzumi, zina viņi visi - kuram gadījies krist no velosipēda, kurš guvis sporta traumas, vai kurš vienkārši nonācis bīstamas situācijās satiksmē. Taču, vadot automašīnu vai velosipēdu, pilnīgi visi saskārušies ar netikumiem, kurus izskaust derētu ikvienam satiksmes dalībniekam.

Valdim Melderim sasitumi pēc velonegadījuma par sevi atgādinājuši mēnešiem

Krītot no velosipēda brīdī, kad mēģinājis izvairīties no pārāk tuvu garām braucoša auto, Valdis Melderis guvis pamatīgus sasitumus, kas ierobežojuši kustības vēl vairākus mēnešus. Kaulus, par laimi, viņš toreiz nav lauzis, taču zina, cik tas ir nepatīkami, jo puikas gados ne reizi vien gadījies salauzt pirkstus. “Autobraucējiem gribu atgādināt: visi zina, ka jūs esat ielu karaļi, tas nevienam nav jāpierāda. Savukārt divu riteņu brāļi un māsas, atgādinājums jums: esiet pamanāmi un paredzami, lai lūzt netikumi, nevis kauli!” aicina Valdis Melderis.



Mārtiņa Sirmā pārgalvību piebremzē bērni

Pavārs Mārtiņš Sirmais atzīst, ka pašam gadījies vairākas reizes lauzt roku pirkstus un apakšdelmus. Mārtiņš saka – attieksme pret pārgalvīgu rīcību ceļu satiksmē būtiski mainās, kad ģimenē ienāk bērni. Tādēļ pārgalvīgajiem braucējiem Mārtiņš iesaka savas karstās emocijas pataupīt citām lietām, ne satiksmei: “Velosipēdistam ik pa laikam vajag nokāpt no ričuka un to pastumt, bet autovadītājam – izkāpt no mašīnas un benzīntankā iedzert glāzi ūdens.”



Nauris Brikmanis un Laura Grēviņa dalās bailēs no vārtrūmju “pārsteigumiem”

Bloga “Viens+Viens” autore Laura Grēviņa jau gadiem ilgi siltā laikā ar velosipēdu brauc ikdienā. Viņa piedzīvojusi gan vairākus nelielus incidentus ar autovadītājiem, gan bijusi lieciniece nopietnām avārijām, kurās iesaistīti velosipēdi. Visnepatīkamā pieredze Laurai bijusi sadursme ar pēkšņi no vārtrūmes izbraucošu auto, un kopš šī incidenta viņa īpaši uzmanās šādās grūti pārredzamās vietās.Savukārt mūziķis Nauris Brikmanis ceļu satiksmē piedalās gan kā autovadītājs, gan velosipēdists. Arī viņu abās lomās visvairāk biedē izbraukšana no sētas: pie auto stūres Nauris baidās laikus nepamanīt pa ietvi braucošu velosipēdistu, bet kā riteņbraucējs – pēkšņi no vārtrūmes parādījušos auto. Tāpēc mūziķis aicina riteņbraucējus atturēties no braukšanas pa ietvi. Gan Laura, gan Nauris atgādina – ceļu satiksmes noteikumi attiecas uz visiem satiksmes dalībniekiem, un dusmošanās vienam uz otru nepalīdzēs. Nauris piebilst: “Mans aicinājums – uz ceļa nepieciešama cieņa un sadarbība!”



CSDD atgādina, ka autovadītājiem un velosipēdistiem, vienam otru apbraucot, jāievēro drošs intervāls – pilsētas vidē pie nelieliem ātrumiem intervālam jābūt vismaz 1 metram, ārpus apdzīvotām vietām un pilsētā, braucot ar ātrumu virs 50 km/h – vismaz 1,5 metriem. Savukārt velosipēdistam jārūpējas par to, lai diennakts tumšajā laikā tas būtu pamanāms, un jāizvairās no riskantiem manevriem.