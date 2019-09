Satiksmes ierobežojumi Smiltenē Zinību dienā, 2. septembrī

Smiltenes vidusskolas Zinību dienas gājiena laikā notiks īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.



Satiksme tiks ierobežota pie Smiltenes Kultūras un sporta centra Raiņa ielas posmā līdz Mētras ielai no 9:30 skolēnu pulcēšanās laikā, kā arī gājiena pavadīšanas procesā maršrutā Raiņa iela – Baznīcas laukums – Dārza iela – Dakteru iela 27.

Lūgums transporta kustībai izmantot blakus esošās ielas.

No svētdienas, 1. septembra, pl. 19.00 līdz pirmdienas, 2. septembra, pl. 12:00 tiks aizliegta autotransporta novietošana Dakteru ielas posmā no Brūža ielas līdz Sporta ielai. Šajā posmā gājiena noslēgumā, Smiltenes vidusskolas Zinību dienas svinīgās līnijas laikā (apm. no pl. 10:10) tiks īslaicīgi ierobežota satiksmes kustība.

Jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām!