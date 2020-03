Satiksmes ierobežojumi Valgas-Valkas Centra būvdarbu laikā

Šonedēļ, 2.martā līdz 31. oktobrim tiek atsākti projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ietvaros paredzētie būvdarbi. Būvdarbu laikā paredzēti ievērojami satiksmes ierobežojumi Raiņa – Latgales – Rīgas ielu rajonā.

Automašīnu kustība tiks ierobežota Rīgas ielā (posmā no Latgales ielas līdz Igaunijas robežai), Latgales ielā (posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai) un Raiņa ielā (posmā no Latgales ielas līdz Igaunijas robežai).

Pagaidu SIA “VTU Valmiera” autobusu apstāšanās un stāvēšanas vieta paredzēta uz Raiņa ielas pie Valkas rajona prokuratūras (Raiņa iela 3A), autobusu biļešu tirdzniecība tiks nodrošināta esošajā Valkas pilsētas autoostas biļešu tirdzniecības kasē.

Lūdzam sekot teritorijā izvietotajām satiksmes organizācijas zīmēm un ievērot to prasības. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Skatīt pievienotās satiksmes ierobežojumu un izmaiņu shēmas:

Projekta ietvaros paredzētos būvdarbus veic Igaunijas uzņēmums AS TREV-2 Grupp. Projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” mērķis ir radīt kopēju pārrobežu ārtelpu uz Igaunijas – Latvijas robežas Dvīņu pilsētā Valgā – Valkā. Projektā paredzēts izbūvēt gājēju tiltu ar šūpolēm pāri Varžupītei, centrālo laukumu ar skatuvi / nojumi un bērnu rotaļu laukumu, gājēju takas gar Varžupīti, pie Ramsi ūdensdzirnavām ierīkot kultūras un sporta aktivitāšu centru, kā arī Raiņa / Sõpruse ielu posmā no Latgales ielas Latvijā līdz Raja ielai Igaunijā pārveidot par gājēju ielu.