Satiksmes ierobežojumi Valkā un Valgā – Baltijas velo tūre

Sestdien valcēniešiem un viesiem jārēķinās ar iespējamiem satiksmes sastrēgumiem Valkā, Rīgas ielas posmā no Vienības gatves līdz pat Igaunijas robežai.

Latvijas Riteņbraukšanas federācijas preses sekretārs Toms Markss informē, ka “Baltic Chain tour” jeb “Baltijas ķēde” ir senākās un tradīcijām bagātākās šosejas riteņbraukšanas sacensības Baltijas valstīs.



Valkas novada domes Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs Raivis Graņics informē, ka ielu slēgs brīdī, kad Baltijas velo tūres dalībnieki būs divu līdz trīs kilometru attālumā no Valkas. Provizoriskais laika posms ir no pulksten 14.40 līdz 14.50, bet viss atkarīgs no dalībnieku veiklības sacensību dienā. Jārēķinās, ka šīs sacensības būtiski noslogos arī ceļu posmā Valka–Smiltene–Valmiera–Strenči–Smiltene–Valka.

Velobraucienā piedalīsies 16 komandas, tostarp arī trīs Latvijas vienības – Latvijas Nacionālā izlase, “Evelo Team” un “Dobeles dzirnavnieks/FeelFree”. Izlases sastāvā iekļauti tādi sportisti kā Māris Bogdanovičs, Andžs Flaksis, Andris Vosekalns un Viesturs Lukševics. “Evelo team” līderis būs Arvis Sprude, kamēr dobelnieku sastāvā startēs arī Latvijas kausa uzvarētājs Artis Roze. Savukārt “Tartu 2024/BCC” vienības rindās startēs latvietis Kristers Ansons. No citām komandām jāizceļ Igaunijas izlase, kuras rindās būs pasaules tūres komandās startējošie Mihkels Raims un Martins Lāss.

Velobraucienu no Latvijas puses atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Valkas novada pašvaldība.