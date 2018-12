Satraucošos notikumus Strasbūrā piedzīvo ”Ziemeļlatvijas” galvenā redaktore un korespondente

Eiropu ir pāršalkušas satraucošas ziņas, ka otrdienas vakarā Francijas pilsētā Strasbūrā Ziemassvētku tirdziņa rajonā notika apšaude, kurā šobrīd, kā ziņo, jau ir trīs bojāgājušie un 11 ievainoti cilvēki. Strasbūrā pašlaik atrodas “Ziemeļlatvijas” galvenā redaktore Ingūna Johansone un korespondente Santa Sinka kopā ar četriem citu reģionālo mediju un vēl dažiem nacionālo mediju pārstāvjiem.

Latvijas žurnālisti Strasbūrā ieradušies pēc Eiropas Parlamenta Latvijas biroja uzaicinājuma. Par satraucošajiem notikumiem Strasbūrā, kur atrodas Eiropas Parlamenta ēka, telefonsarunā stāsta I. Johansone. Par apšaudi pilsētas centrā I. Johansone un S. Sinka uzzināja desmit minūtes pēc tam, kad pēc Ziemassvētku tirdziņa apmeklējuma ieradās savos īrētajos apartamentos, kas atrodas vecpilsētā. Sazinoties ar pārējiem kolēģiem, viņas noskaidrojušas, ka tie ir drošībā. I. Johansone pieļauj, ja gadījumā, nākot uz savām naktsmājām, viņas būtu iegājušas kādā veikalā vai apstājušās pie kāda svētku rotājuma, lai papriecātos, viņas būtu iekļuvušas notikuma epicentrā. Pirms nokļūšanas Strasbūrā, abām bijis jāpiedzīvo Vācijas dzelzceļa darbinieku streiks, tāpēc nekursēja vilcieni un līdz pilsētai bija jābrauc ar autobusu. Pirmdien, jau ierodoties Strasbūrā, pilsētas centrā bija jāiziet armijas drošības kontrole. I. Johansone uzskata, ka tā bijusi diezgan formāla, jo militāristi ieskatījušies tikai somās, un ar to viss beidzies. Arī pilsētas centrs bijis apjozts un policija visu kontrolēja.

Tikai otrdien, braucot no Eiropas Parlamenta ēkas uz naktsmītni, tramvajs pilsētas centrā nepieturēja, bet apstājās vienu pieturu aiz centra. Kolēģes nav sapratušas, kāpēc tā, jo visa informācija izskanējusi tikai franču valodā. Viņas izkāpušas pieturā un gaidījušas pienākam nākamo tramvaju, kas viņas aizvedis divas pieturas ārpus pilsētas centra. Izkāpjot no sabiedriskā transporta, abas kājām devušās uz centru un pa ceļam ieraudzījušas Ziemassvētku tirdziņu. To apmeklējot, priecājušās par ļoti skaistām dekorācijām un rotājumiem, kurus piedāvājuši iegādāties daudzie tirgotāji, un lēnām devušās īrēto apartamentu virzienā. Ierodoties naktsmājās, dažas minūtes pēc tam uzzinājušas par notikušo šaušanu. I. Johansone stāsta, ka daži kolēģi palika iestrēguši pilsētas centrā, jo nekursēja sabiedriskais transports, bet pats centrs uzreiz tika nobloķēts. Savās mājās pilsētas centrā nav tikusi arī Eiropas Parlamenta darbiniece Marta Ribele. Pēc šaušanas otrdienas vakarā sociālajā vietnē www.facebook.com Strasbūras iedzīvotāji aicināja pie sevis pārnakšņot tos cilvēkus, kuri netiek uz savām mājām vai viesnīcām. I. Johansone atzīst, ka pilsētā valdījis liels satraukums un neziņa, toties vietējie sapratuši notiekošo un laipni atvēruši savu māju durvis.

Naktī no otrdienas uz trešdienu kolēģes dzirdējušas policijas auto sirēnu gaudošanu un helikopteru skaņas. Joprojām notiekot šāvēja tvarstīšanas operācija ārpus pilsētas centra.

I. Johansonestāsta, ka otrdien medijiem, tiekoties ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri, žurnālisti uzdevuši jautājumu, kāpēc Eiropa radikalizējas un Francijā pašlaik notiek plaši nemieri, saukti par dzelteno vestu nemieriem. I. Vaidere skaidrojusi, ka joprojām iedzīvotāji neapzinās, cik labi un droši ir dzīvot Eiropā, salīdzinot ar citām vietām pasaulē, izņemot Ameriku, Japānu un Kanādu, kur dzīve ir daudz skarbāka un nedrošāka. Deputāte, sniedzot skaidrojumu par nemieriem Francijā, uzsvērusi, ka tādas sociālās garantijas iedzīvotājiem, kādas tās bijušas iepriekšējos gados, pašlaik nav iespējams nodrošināt. Tiklīdz Francijas valdība uzsāk reformas, ļoti daudz cilvēku pakļaujas dažādām provokācijām un skaļiem saukļiem, kas noved pie agresīvām izpausmēm. Diemžēl 6. oktobrī Latvijā notikušās Saeimas vēlēšanas pierāda, ka arī daļa balsstiesīgo Latvijas iedzīvotāju atbalsta dažādas provokatīvas izpausmes, bet, par laimi, latvieši, salīdzinot ar frančiem, ir prātīgāki un mierīgāki.

Šodien I. Johansone un S. Sinka ir veiksmīgi nokļuvušas līdz Eiropas Parlamenta ēkai, kur apmeklēs zinātnieka Andreja Saharova balvas pasniegšanas ceremoniju.

Turpināsim sniegt jaunāko informāciju par notikumiem Strasbūrā.