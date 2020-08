Sedai – svētki

Nākamo sestdien, 22. augustā, svētkus svinēs Strenču novadā – tur notiks Sedas diena. Pie Sedas kultūras nama būs dažādas aktivitātes gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem.



No pulksten 11 līdz pulksten 15 svētku programmā ir sporta aktivitātes, izklaides kopā ar “Piedzīvojumu fabriku”, sejas apgleznošana, izjādes ar zirgu un piepūšamās atrakcijas.

Pulksten 16 tiks dots starts motociklu braucienam “Seda 2020” no Sedas bijušās dzelzceļa stacijas pa Miera ielu uz pilsētas centru un tālāk līdz kultūras namam, pie kura motociklisti apstāsies.



Pulksten 18 sāksies koncerts, kurā uzstāsies Sedas pašdarbības kolektīvi un franču-latviešu duets “Viņš un Viņa” no Francijas: franču mūziķis, džeza saksofonists un dziedātājs Freds Ormēns un latviešu mūziķe, saksofoniste Ilze Lejiņa.

No pulksten 20 līdz 24 aiz Sedas kultūras nama būs diskoballe, kurā spēlēs dj Uga no Valmieras. Ieeja bez maksas.