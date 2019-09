Skolēnus izaicinās mainīt savu ģimeņu paradumus, lai samazinātu radīto atkritumu apjomu

Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” līdz ar 2019./2020. mācību gada sākumu izsludina izaicinājumu skolēniem “Atkritumiem NĒ”. Izaicinājuma laikā skolēnu komandām līdz 10 personu sastāvā būs mēneša laikā jāmaina savi un savas ģimenes ikdienas paradumi, cenšoties maksimāli samazināt radīto atkritumu apjomu. Izaicinājums balstīts uz bezatkritumu dzīvesveida filozofiju, aktualizējot dažādus veidus, kā dzīvot videi draudzīgāk, samazinot patērēto resursu apjomu un radīto atkritumu daudzumu.



“Mēs katrs varam darīt ļoti daudz, lai panāktu labvēlīgas izmaiņas vides kvalitātes jomā. Svarīgi ir rosināt pārmaiņas, izaicinot pašiem sevi un tālāk iesaistot šajā izaicinājumā apkārtējos. Es ticu, ka mums izdosies kopīgiem spēkiem samazināt ikdienā radīto atkritumu daudzumu, īstenojot mazus, bet efektīvus soļus bezatkritumu nākotnes virzienā!”, uzsver projekta idejas autore Valsts Izglītības satura centra pārstāve Inese Liepiņa.

“Ik dienas “Zaļā josta” strādā ar dažādām sabiedrības grupām, skaidrojot katra cilvēka ieguldījumu tīras vides veidošanā, mācot pareizi šķirot atkritumus un organizējot efektīvu otrreizējo izejvielu pārstrādi. Tomēr daudz nozīmīgāk ir skaidrot veidus, kā neradīt atkritumus nemaz, un motivēt iedzīvotājus iespēju robežās samazināt sevis radīto slodzi videi,” uzsver “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa, norādot, ka, izaicinot skolēnus mēneša laikā mainīt savus ikdienas paradumus, tiks sperts nozīmīgs solis sabiedrības ieradumu maiņai ilgtermiņā.

Izaicinājums “Atkritumiem NĒ” ir unikāls projekts, kas balstās uz bezatkritumu (zero waste) dzīvesveida filozofijas pamatprincipiem. Tā laikā dalībnieki iepazīsies ar dažādiem iepakojuma atkritumu veidiem, to ietekmi uz vidi, un izstrādās individuālus plānus radītā atkritumu apjoma samazināšanai. Izstrādātie priekšlikumi tiks ieviesti dzīvē, testēti un novērtēta to lietderība. Izaicinājuma noslēgumā dalībnieki sagatavos video ieteikumus ar secinājumiem, labākajiem priekšlikumiem un interesantākajiem atklājumiem, kā samazināt radīto atkritumu daudzumu ģimenē.

Izaicinājumam “Atkritumiem NĒ” aicinātas piedalīties komandas no Latvijas izglītības iestādēm. Pieteikšanās, kā arī turpmākā praktiskā darbošanās un metodiskie materiāli atrodami interneta vietnē www.tirailatvijai.lv. Komandas izaicinājumam var pieteikties līdz 15.10.2019.

Izaicinājumu organizē Valsts izglītības satura centrs un “Zaļā josta” ar beziepakojuma veikalu “Burka”, “Turza”, “Zemes draugs”, “Ber un Sver”, “Ieber.lv” atbalstu.