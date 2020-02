Smiltenē būs nodarbības vecākiem par pusaudžiem

Smiltenes novada pašvaldība aicina vecākus pieteikties bezmaksas nodarbībām – psihologa lekcijām, kuru mērķis ir izglītot un sniegt atbalstu vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu.

“Šīs lekcijas ir paredzētas vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no 10 līdz 17 gadiem. Lekciju laikā būs iespējas iegūt zināšanas par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošo vielu lietošanas un atkarības pazīmju atpazīšanu, profilakses un palīdzības iespējām. Nodarbības palīdzēs rast atbildes uz jautājumu, vai mans bērns ir atkarīgs. Nereti šādu jautājumu vecākiem nākas sev uzdot, jo bērna uzvedība pēkšņi ir izmainījusies. Vai vecāki prot to atpazīt no vienkāršas, pusaudžu vecumam raksturīgas uzvedības maiņas,” par gaidāmām lekcijām informē Smiltenes novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Anita Šteinberga.

Lekcijas notiks 12. un 28. februārī pulksten 17.30 Smiltenē, Galdnieku ielā 10B, Bērnu un ģimenes atbalsta centra zālē. Grupu nodarbībām jāpiesakās iepriekš, zvanot A. Šteinbergai uz 28680831. Aktivitātes tiek organizētas Smiltenes novada domes īstenotā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros.