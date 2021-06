Iedzīvotāju ērtībai svētku laikā, no šī gada 22.jūnija līdz 27.jūnijam, uz Marijas ielu varēs nogriezties arī no Gaujas ielas puses un Marijas iela būs caurbraucama visā garumā, no Gaujas ielas līdz Baznīcas laukumam.

Autovadītājus būvdarbu zonā aicinām pārvietoties ar samazinātu braukšanas ātrumu, un ievērot satiksmi organizējošās ceļa zīmes.

Lai lustīgs līgo!