Smiltenē saviļņoja deju pedagoģes Daigas Gulbes jubilejas koncerts "25 gadi dejā"

Pedagoģe bijusī grundzāliete Daiga Gulbe pratusi ne vien iemācīt, bet arī iemīlēt tautas deju dažādu paaudžu cilvēkiem Smiltenes novadā. Daiga ir īpaša daudziem dejotājiem, kas viņas jubilejas koncertu “25 gadi dejā” Smiltenes pilsētas Kultūras centrā padarīja sirsnīgu un saviļņojošu. Aizkustinājuma asaras ritēja pār daudzu vaigiem.

“Šī koncerta galvenā ideja un mērķis bija sapulcēt kopā manus dejotājus, lai atkal visi varam atcerēties tos skaistos gadus un dejas, kas ir izdzīvoti un izdejoti,” saka D. Gulbe. Pasākumā piedalījās lielākā daļa esošo un bijušo tautas deju mīļotāju, kuri šo gadu gaitā dejojuši Daigas uzraudzībā, – Grund­zāles tautas deju kolektīvu “Rieda” un “Riedēni” dejotāji, gaviļnieces esošais tautas deju kolektīvs “Rība” un speciāli uz šo pasākumu tapusī apvienība “Ex Riedēni”. Koncertā tika izdejotas dejas, kas gadu gaitā iemīlētas, ar kurām ir gūti lielākie panākumi un kas ir bijušas kā dejotāju un kolektīva sirdsdejas.



Daigas attieksmi pret darbu un mīlestību pret deju apliecina arī viņas dejotāji, kuri dzīvo ārpus Latvijas. Viena no tiem ir Elīna Kovala, kura no gandrīz tālākā Eiropas dienvidu punkta Marbellas Spānijā lidoja uz Latviju, lai varētu piedalīties šajā pasākumā. “Man vispār vienmēr paticis dziedāt, bet tā netīšām ceļi krustojās ar Daigu un “Riedu” un iemīlēju deju reizēm pat vairāk, ne tikai skaisto rakstu, soļu, tērpu dēļ, bet arī tās saliedētības sajūtas deju kolektīvā dēļ. Daigai piemīt mistisks un neizskaidrojams, vārdos neaprakstāms, bet ļoti mīļš un silts, ģimenisks, enerģētisks spēks. Kad uzzināju, ka būs Daigas 25 darba gadu jubilejas koncerts, mamma man sūtīja dažus video un bildes no pirmajiem mēģinājumiem. Tad man bija tāda īsta latvieša baltā skaudība uz visiem, kas tur bija, jo arī pašai gribējās būt kopā uz skatuves deju ritmos. Palaimējās, ka darbā saprata šī pasākuma nopietnību, un mani palaida. Jau uzreiz pēc pasākuma man naktī nācās doties atpakaļ, bet sasmelts tik daudz prieka, labu vārdu, mīļuma, enerģijas, ka pietiks ilgākam laikam. Sirdī tuva ne tikai pati Daiga, bet arī ikviens no dejotājiem, tāpēc ceru uz drīzu atkal sadejošanu kopā,” no Spānijas sveicienus sūta E. Kovala.

Deja vienmēr bijusi īpaša arī Smiltenes novada domes priekšsēdētājam Gintam Kukainim, kurš bija viens no šī brīnišķīgā koncerta dalībniekiem. “Daudzi patīkami dzīves notikumi notikuši, tieši pateicoties dejai. Līdz ar to, izdzirdot ideju par koncertu, ar iespēju uzdejot visiem, kuri kādreiz to darījuši, es nevarēju atturēties. Manuprāt, tas izdevās lieliski, Daiga Gulbe ne vien spilgti atzīmēja savus 25 gadus dejā, bet arī radīja svētkus mums visiem dejotājiem. Paldies Daigai!” pateicas G. Kukainis.

Koncerts pavisam noteikti izdevās vien tāpēc, ka tas notika D. Gulbes dzimtajā pusē, kas ļāva šo visu jubileju izdzīvot un izjust vēl vairāk. Sajūtas esot gluži kā atgriezties pagātnē. Daiga saka: “Tas ir neaprakstāmi, kas notika, es nebiju domājusi, ka šis viss izveidosies tik grandiozi, biju domājusi sanākt kopā un uzdejot, bet paši dejotāji šo visu izveidoja daudz plašāk un greznāk. Kā viņi paši teica, – ja darām, tad ne tikai uz simts procentiem, bet gan uz divsimt un vairāk, un man tas bija vairāk nekā izcili. Tas bija vārdiem neaprakstāmi!” joprojām saviļņota ir deju kolektīva “Rība” vadītāja.

Viņa vēlas pateikties ikvienam, kas piedalījās šī pasākuma tapšanā, kas bija kopā un atbalstīja. “Jūs esat tik daudz, kam vēlos pateikt paldies par visu, kas ir padarījis šos gadus un koncertu par neaizmirstamu notikumu manā dzīvē,” pateicas D. Gulbe.



Lielu artavu pasākuma rīkošanā sniedza viens no D. Gulbes dejotājiem ‒ atraktīvais un enerģiskais Emīls Salmiņš, kurš ikdienā dzīvo un strādā Rīgā. Viņaprāt, pasākuma burvība bija ne tikai repertuārs, kuru izbaudīja gan paši dejotāji, gan zālē sēdošie, bet gan tas, ka D. Gulbe spēja apvienot cilvēkus, tikai vienreiz uzrunājot, kas rezultējās četros kolektīvos uz skatuves. “Un mēs to izdarījām dažu mēģinājumu laikā. Tās laikam ir lietas, kuras parāda gan Daigas profesionalitāti gan to, kā gadu gaitā ir iemācījusi tautu dejas iemīlēt ļoti daudziem cilvēkiem, kuri nevilcinoties bija gatavi iesaistīties koncerta tapšanā. Es apbrīnoju šo Daigas spēju likt iemīlēt dejas soļus cilvēkiem, kuri pat iepriekš nekad nedomāja, ka kādreiz varētu polkā lēkt pa skatuvi,” stāsta bijušais “Riedas” un esošais “Rības” dejotājs E. Salmiņš.

Pārsteigumu brīžu pasākumā netrūka. Kad koncerts beidzās, sākās D. Gulbes sveikšana, kas nemanot pārtapa par pasākuma otro daļu, ļaujoties emocijām. Labi vārdi, ziedu klēpji un visu dejotāju īpašā dāvana savai deju pedagoģei D. Gulbei – tautas tērpa komplekts. Kulminācija bija mirklis, kad D. Gulbi jaunajā tautastērpā izveda caur dejotāju gatvi, skatītāji aplaudēja, kājās stāvot.