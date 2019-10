Smiltenē stāstīs par dūmu detektoriem

Šo ceturtdien, 17. oktobrī, pulksten 11 Smiltenes pensionāru klubiņā Smilšu ielā 4 viesosies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Smiltenes posteņa komandieris Renārs Žeļezkins.

“Tikšanās mērķis ir sniegt informāciju par dūmu detektoriem. Gaidīsim ikvienu interesentu!” aicina Smiltenes pensionāru apvienības vadītāja Rita Bormane.



Plašsaziņas līdzekļos jau izskanējusi informācija, ka no 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos (gan dzīvokļos, gan privātmājās) ir jābūt uzstādītiem autonomajiem ugunsgrēka detektoriem jeb dūmu detektoriem. To tikšanās laikā atgādinās arī R. Žeļezkins un vairāk pastāstīs, kāpēc tas ir nepieciešams, kur dūmu detektorus var nopirkt un kā tos uzstādīt, kā arī parādīs, kā šī ierīce izskatās,

Autonomais dūmu detektors reaģē uz dūmiem, tā darbību nodrošina baterija. Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos līdz pat 75 procentiem samazina ugunsgrēkos bojāgājušo skaitu. Viena no valstīm, kur šāda prasība ir pierādījusi savu efektivitāti un ievērojami samazinājusi bojāgājušo skaitu, ir Igaunija, savā mājaslapā norāda VUGD.