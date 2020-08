Smiltenē uz brīvdabas koncertu Vecajā parkā ielūdz deju studija “Kristāls”

Nākamajā svētdienā, 23. augustā, pulksten 17 Smiltenē, Vecā parka brīvdabas estrādē notiks mūsdienu deju koncerts “Cilvēks”, uz kuru aicina Smiltenes novada deju studija “Kristāls”. Studijas dalībniecēm šī būs pirmā publiskā uzstāšanās pēc ārkārtas situācijas beigām.

Koncertu “Cilvēks” raksturo cilvēka un tā dzīves gājums no bērna kājas līdz briedumam. Mūsdienu deju studijas “Kristāls” vadītāja Kristiāna Vincjuna atklāj, ka dejas ļaus ikvienam kaut nedaudz atrast un ieraudzīt sevi. Tās sevī aptvers stipru cilvēku, kas aug, dodas skolā, absolvē, mīl, strādā, atrod sevi. “Mērķis ir izdejot visdažādākos deju stilus – no ielu deju tendencēm līdz laikmetīgajai un klasiskajai dejai. Šis gads patiesi ir citādāks, dalībnieces mēģinājumus varēja atsākt vien pirms diviem mēnešiem, un šajā laikā ir paveikts daudz. Ļoti pietrūkst koncertu un publisku uzstāšanos, jo iepriekš sezonā to bija daudz. Karsējām bija iespēja priekšnesumus sniegt sacensībās “Smiltenes triatlons 2020”, bet koncerts šis būs pirmais pēc ilgāka pārtraukuma, kas saistīts ar “Covid-19” ierobežojumiem,” laikrakstam stāsta K. Vincjuna.

Pasākums Vecajā parkā notiks, ievērojot apmeklētāju drošībai noteikto sanitāro protokolu. Būs iespēja ziedot Smiltenes novada labdarības akcijai “Balta, balta mana sirds”, tādējādi palīdzot bērniem, kuriem ir veselības problēmas.

Jāpiebilst, ka pēc koncerta notiks jauno dalībnieku vecumā no septiņiem līdz 21 gada vecumam uzņemšana deju studijā “Kristāls”.