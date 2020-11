Smiltenē uz laiku satiksmei slēgs Baznīcas laukuma posmu

Laika posmā no šā gada 23.novembra rīta līdz 25.novembra pēcpusdienai, saistībā ar garantijas laikā konstatēto defektu labošanu, satiksmei būs slēgta transportlīdzekļu kustība Baznīcas laukumā posmā no Mūrnieku līdz Kalna ielai.

Labošanas darbi tiks veikti pārejas posmā uz vienlīmeņa segumu.

Minēto posmu būs iespējams apbraukt pa apbraucamo ceļu: Krāsotāju iela – Gaujas iela – Marijas iela.

AS “Smiltenes piens” un daudzdzīvokļu namam Daugavas ielā 2 būs iespējams piekļūt no Daugavas ielas puses, Baznīcas laukuma namiem 2, 3, 4, 5, 6, 8A, 8B, un 8C – no Baznīcas laukuma puses.