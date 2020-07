Smiltenē uzstāda četras atkritumu urnas suņu ekskrementu savākšanai

Smiltenes novada pašvaldība, ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu, Smiltenes pilsētā uzstādījusi pirmās atkritumu urnas suņu ekskrementu savākšanai. Divas no tām uzstādītas Jāņukalna teritorijā, kas ir iecienīta pastaigu vieta iedzīvotājiem ar viņu četrkājainajiem draugiem, vēl divas – Vecajā parkā.

“Vairāku gadu garumā no iedzīvotājiem esam saņēmuši ierosinājumu par šādu atkritumu urnu uzstādīšanu. Kāpēc tieši tagad tās ir uzstādītas? Pilsētā top aizvien vairāk labiekārtotu teritoriju. Lielas pārmaiņas piedzīvo Vecais parks, kurš ar daudzajiem jauninājumiem ir kļuvis vēl pievilcīgāks, – izgaismoti celiņi, jaunas taciņas, soli, atpūtas vietas. Lai arī Jāņukalnā nav veikti jauni labiekārtošanas darbi, to ir iecienījuši iedzīvotāji pastaigām ar suņiem. Vēlamies veicināt to, lai mājdzīvnieku saimnieki izturētos atbildīgi un pastaigu laikā savāktu suņu ekskrementus, tādējādi nodrošinot tīru zaļo zonu,” stāsta Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine.

Suņu radītos atkritumus drīkst mest gan parastajās, gan specializētajās atkritumu tvertnēs, bet sadzīves atkritumus šajās specializētajās atkritumu tvertnēs mest nedrīkst. Speciālās atkritumu urnas ir slēdzamas, un tām līdzās suņu saimnieku ērtībām ir piestiprināti vienreizlietojamie plastmasas maisiņi.

“Raudzīsimies, kā funkcionēs šīs urnas, un cik godprātīgi izturēsies iedzīvotāji. Iespējams, nākotnē varētu domāt par to skaita palielināšanu, bet ne šajā gadā,” piebilst A. Kukaine. “Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka atkritumu urnas suņu ekskrementu savākšanai Jāņukalnā atrodas pie galvenās ieejas un Audēju ielas pusē, savukārt Vecajā parkā – netālu no āra trenažieriem un Brūža ielas.