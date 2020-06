Smiltenē, Valkā un Strenču novadā pieminēs izsūtītos

Šo svētdien, 14. jūnijā, daudzviet Latvijā atcerēsies 79 gadus senus, drūmus notikumus, kas traģiski iespaidoja daudzu dzimtu likteņus.

14. jūnijs ir komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena – 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju masveida izvešana uz Padomju Savienības Sibīrijas, Tālo Austrumu un Tālo Ziemeļu apgabaliem – soda nometnēm un piespiedu nometināšanas vietām, kā rezultātā daudzi no izsūtītajiem gāja bojā bada, slimību un necilvēcīga darba dēļ. Izsūtīti tika vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, pat mazi bērni un zīdaiņi. Ne visi no viņiem izdzīvoja.

Lai pieminētu represiju upurus, atceres pasākumi svētdien notiks arī Smiltenē, Valkā un Strenču novada Jērcēnos.

Smiltenē piemiņas brīdis 14. jūnijā, kā jau ierasts, notiks pie pieminekļa “Sašķeltā ģimene” un sāksies pulksten 13. Uzrunas teiks Smiltenes novada politiski represēto personu nodaļas “Trimdinieks” valdes priekšsēdētājs Arvīds Kaupe, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un Smiltenes luterāņu draudzes mācītājs Reinis Kulbergs. Saksofonu spēlēs mūziķis Jānis Silakalns. Pasākums norisināsies, ievērojot divu metru distanci. No pulksten 12.45 līdz 14 satiksmei tiks slēgts Atmodas ielas atzars gar pieminekli “Sašķeltā ģimene”.

Strenču novada Jērcēnos, pie Jērcēnmuižas 14. jūnijā izsūtīto cilvēku piemiņu godinās atceres pasākumā “Kamēr vien mēs esam...”, kas sāksies pulksten 12. Būs atceres brīdis un ziedu nolikšana. Dziesmās un melodijās laiku apstādinās mūziķis Jānis Žagariņš.

Jau rakstījām, ka Valkā komunistiskā terora upuriem veltīts atceres brīdis 14. jūnijā notiks pie piemiņas akmens blakus bijušajai Valkas dzelzceļa stacijai un sāksies pulksten 15.