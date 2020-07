Smiltenei 100 svētku laikā būs satiksmes ierobežojumi

Smiltenes simtgades svētku nedēļā no 17. līdz 19. jūlijam pilsētā būs satiksmes ierobežojumi. Smiltenes novada pašvaldība informē par vietām, kurās satiksme būs slēgta, ierobežota, kā arī norādot virkni autostāvlaukumu, kur apmeklētājiem ērtāk novietot transportlīdzekļus.

Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze informē, ka 17. jūlijā no pulksten 20 līdz 18. jūlija pulksten 03 un no 18. jūlija pulksten 20 līdz 19. jūlija pulksten 03 satiksmei būs slēgts Pils un Abulas ielas krustojums (pie ieejas Vecajā parkā), Brūža iela, Sporta iela posmā no Dakteru līdz Sporta ielai. No 17. jūlija pulksten 22 līdz 19. jūlija pulksten 04 būs slēgts Baznīcas laukums posmā no Marijas ielas līdz Mūrnieku ielai. 18. jūlijā no pulksten 20 līdz 19. jūnija 03 satiksmei slēgs Dakteru ielu posmā no Brūža ielas līdz Sporta ielai. Šajā pašā dienā no pulksten 8 līdz 19 nebūs pieejams stāvlaukums pie Smiltenes novada Kultūras centra.

M. Mūze ziņo, ka satiksmes ierobežojumi būs arī kapusvētku laikā. Vēršam uzmanību, ka no 17. jūlija pulksten 17 līdz 19. jūlija pulksten 15 Vaļņu ielā posmā no Daugavas ielas līdz Dzirnavu ielai tiks atļauta vienvirziena satiksme virzienā uz Dzirnavu ielu.

Savukārt ar aizliegumu novietot transportlīdzekļus ielu malās būs jārēķinās Vaļņu ielā no 17. jūlija pulksten 17 līdz 19. jūlija pulksten 15, bet Dakteru ielas posmā no Brūža ielas līdz Sporta ielai 18. jūlijā no pulksten 20 līdz 19. jūlija pulksten 03.



UZZIŅAI

Šajā nedēļas nogalē pasākumu apmeklētāji Smiltenē aicināti izmantot stāvlaukumus un stāvvietas: