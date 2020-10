Smiltenes bibliotēkā radīs mandalas

Smiltenes bibliotēka trešdien, 21. oktobrī, pulksten 17 aicina uz radošo darbnīcu “Sirds raksti mandalās” kopā ar smiltenieti mākslinieci Ilzi Džonsu.

“Tas būs mandalu radīšanas vakars plēstu papīru tehnikā, kas sniegs atpūtu no dienas steigas un ļaus sirdij runāt savu stāstu,” norāda Liene Krūmiņa, Smiltenes bibliotēkas vadītājas vietniece metodiskajā darbā, un piebilst, ka pasākums ir bez maksas.

Līdzdalība radošajā darbnīcā jāpiesaka iepriekš, zvanot uz tālruni 26449145. Tiks ievēroti drošības pasākumi saistībā ar “Covid-19” izplatības mazināšanu. Nākot uz radošo darbnīcu, apmeklētājiem līdzi jāņem sejas aizsargmaskas, kas tiks lietotas pasākuma laikā.

Smiltenes bibliotēkā arī aplūkojama mākslinieces Ilzes Džonsas dažādās tehnikās darināto mandalu izstāde “Manas pirmās mandalas”. Vairāk nekā 10 gadus gleznošana ar akvareļiem un akrila krāsām ir bijusi viņas personīgā mākslas terapija un izaugsmes veicinātāja.

“Man apļveida raksti atnāca pašai no iekšienes, kad nebiju pat dzirdējusi vārdu “mandala”. Ir periodi, kad ik rītus mazā blociņā uzzīmēju mazu mandaliņu, uzķerdama tā brīža noskaņojumu. Parasti mandalas zīmēju nesteidzīgi, ļaudama rakstiem pakāpeniski izaugt sirdī vairāku nedēļu un pat mēnešu garumā. Esmu tās zīmējusi ar zīmuļiem, pildspalvām, gleznojusi ar akrila krāsām, punktējusi ar punktiņiem, līmējusi ar smiltīm un papīriņiem un vēl visādi citādi. Manā radošuma izaugsmē viens no galvenajiem izaicinājumiem ir ļaušanās pašam radīšanas procesam, neuztraucoties par to, kāds būs rezultāts,” stāsta Ilze Džonsa.