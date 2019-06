Smiltenes centrā slēgta satiksme

Smiltenes novada dome informē, ka pilsētas centrā saistībā ar komunikāciju iebūves dziļumu nav iespējams nodrošināt pietiekamu un drošu brauktuves platumu transportlīdzekļiem visā pārbūves darbu posmā, līdz ar to kopš 27. jūnija transportlīdzekļiem ir slēgta satiksme posmā no Abulas ielas līdz Marijas ielai.

Piekļuve ar transportlīdzekļiem no pārbūves darbu posma tikšot nodrošināta AS “Smiltenes piens”, dzīvojamajai mājai Daugavas ielā 2 un Baznīcas laukumā 4 esošajiem uzņēmumiem. Gājējiem pret Kalna ielu ir saglabāta zona Baznīcas laukuma šķērsošanai, lai nokļūtu uz pretējo ielas pusi.

Vēl svarīgi zināt, ka ir slēgti Abulas un Krāsotāju ielas pieslēgumi Daugavas ielai. Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Kovala ziņo: “Būvdarbu kopējais laiks ir septiņi mēneši, līdz ar to jārēķinās, ka satiksmes ierobežojumi būs noteikti visu būvdarbu veikšanas laiku. Plānots, ka satiksmes ierobežojumi, kuri paredzēti ar 27. jūniju, būs spēkā līdz tehniskajam pārtraukumam, kas ir paredzēts ziemas periodā.”

Smiltenes novada pašvaldība lūdz visus satiksmes dalībniekus respektēt uzstādītās ceļa zīmes un atvainojas par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā.



“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka maija beigās sākās Smiltenes pilsētas Daugavas ielas un Baznīcas laukuma posma pārbūve, kas notiks trīs etapos: 1. etaps – posmā no Marijas ielas līdz Kalna ielai; 2. etaps – posmā no Kalna ielas līdz Mūrnieku ielai; 3. etaps – posmā no Mūrnieku ielas līdz Abulas ielai. Darbi tika sākti ar brauktuves seguma konstrukcijas demontāžu un inženiertīklu izbūvi.