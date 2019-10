Smiltenes luterāņu baznīcas 160 gadu jubilejas svētku koncerts

Atzīmējot Smiltenes luterāņu baznīcas 160 gadu jubileju, sestdien, 19. oktobrī, pulksten 14 baznīcā sāksies svētku koncerts, ko smilteniešiem un pilsētas viesiem dāvina producents Spartaks Leimanis. Ar Smiltenes luterāņu draudzi viņš sadarbojas jau piekto gadu.

Svētku koncerta programmā būs garīgā mūzika, operu ārijas un dueti. Uzstāsies solisti Diāna Kregere (soprāns) un Edgars Auniņš (tenors). Ērģeļu pavadījumu spēlēs Inga Rācene. Ieeja koncertā – pret ziedojumiem. Laipni aicināti visi.

Vēl drīzumā Smiltenes luterāņu baznīcas tornī atklās ekspozīciju, kurā būs skatāmas senas fotogrāfijas par Smiltenes vēsturi un smilteniešiem laikmetu griežos. Izstādi papildinās mūsdienās uzņemtas fotogrāfijas.

“Ekspozīcija būs pastāvīga. Ir nodoms to paplašināt, piedāvājot smilteniešiem un Smiltenes viesiem interesantu ceļojumu vēsturē. Fotogrāfijas ir no dažādiem avotiem, pārsvarā no Valkas novadpētniecības muzeja,” stāsta mācītājs R. Kulbergs.