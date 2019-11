Smiltenes novada dome piešķir līdzfinansējumu sešiem nevalstisko organizāciju projektiem

Smiltenes novada domes kārtējā sēdē, kas notika 30. oktobrī, deputāti apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām rezultātus. Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas sešu dažādu projektu īstenošanai. Viens pieteikums netika atbalstīts.

No sešiem atbalstītajiem projektiem trīs iesniedza biedrība “Sabiedrība un attīstība”. Biedrības valdes priekšsēdētāja, Tautas lietišķās mākslas studijas “Smiltene” vadītāja Liene Strazdiņa laikrakstam atzīst, ka katrs no līdzfinansējumu saņēmušajiem projektiem ir ar savu stāstu un nozīmi. “Jau ilgāku laiku meklējām finansējumu studiju telpu labiekārtošanai. Beidzot mums būs liels galds, pie kā strādāt. Tas tiks izgatavots no koka pēc Vid­zemes tradīcijām. Iepriekš mums vispār nebija galda. Tiks nomainīts septiņdesmit gadu vecs skapis pret jauniem plauktiem. Būtiski, lai vide, kurā strādājam, ir sakopta un ērta. Patlaban tā ir novecojusi un nepilnīga. Otrs, pie kā mērķtiecīgi esam strādājuši, ir tautas tērpu komplektēšana. 19. gadsimta tautas tērpi ir nokomplektēti, tagad sāksim pētīt sarežģītāku posmu – 18. gadsimtu. Arī trešais projekts ir nozīmīgs, jo varēsim Smiltenē attīstīt tādu amata prasmi kā ādas apstrādi,” atklāj L. Strazdiņa.

Projektu līdzfinansēšanas 2019. gada konkursa 2. kārtas pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 11. oktobris. Norādītajā termiņā kopumā saņemti septiņi projektu līdzfinansēšanas pieteikumi. Smiltenes novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa komisija veica iesniegto projektu līdzfinansēšanas pieteikumu izvērtēšanu. “Projektu konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. Konkursam Smiltenes novada domes budžetā tika atvēlēti 6000 eiro,” informē Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Zelma Mičule.

Atbalstītie projekti