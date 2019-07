Smiltenes novadā iedzīvotāji izgatavo saules paneļus

Aizvadītās nedēļas nogalē Smiltenes pagasta “Lejas Varicēnu” saimniece Līga Krūmiņa-Krīgere savās ģimenes mājās uzņēma vairākus desmitus interesentu no Vidzemes, Latgales un Kurzemes, kuri te bija ieradušies starptautiska projekta ietvaros, lai ekspertu vadībā piedalītos saules kolektoru un paneļu darbnīcās.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka biedrība “Abulas lauku partnerība”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un biedrība “Liepājas rajona partnerība” kopīgi ar partneriem no Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas uzsākusi starptautiskās sadarbības projekta “OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development” īstenošanu. Tā mērķis ir apkopot un padziļināti pētīt piemērotu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju risinājumus un izstrādāt fiziskos prototipus un atvērtās licences rokasgrāmatu, lai veicinātu decentralizētas atjaunojamās enerģijas radīšanas un ražošanas iespējas mazās lauku mājsaimniecībās un viensētās, iesaistot iedzīvotājus no reģiona.

Projekta ietvaros tiek rīkotas praktiskās darbnīcas, divas no tām, saules kolektoru un saules paneļu, triju dienu garumā notika “Lejas Varicēnos”. Saimniece L. Krūmiņa-Krīgere ir arī šī projekta vadītāja, viņa stāsta: “No Smiltenes novada praktiskajās darbnīcās piedalījās viena trešdaļa, kopā ap 50 dalībnieku, lielākoties no Vidzemes, daži no Latgales un Kurzemes. Pirmajā dienā bija 29, otrajā 43 un trešajā 36 dalībnieki. Sākotnēji plānojām, ka grupa būs līdz 20 cilvēkiem, taču interese, izrādījās, ir lielāka. Fizikālās un enerģētikas institūta eksperts Andrejs Snegirjovs kopā ar dalībniekiem montēja un palaida saules kolektoru, bet Tallinas Tehnoloģiju universitātes eksperts Indreks Roasto vadīja saules paneļu darbnīcu. Manuprāt, laukos alternatīvā enerģija ir ļoti aktuāla, jo īpaši pēc vētrām vai citām krīzēm, kad pazūd elektrība. Mums pašiem lielākā problēma šādos brīžos ir palikšana bez ūdens. Akā mums ir dziļumsūknis. Krīzes situācijās alternatīva it kā būtu tā darbināšana ar ģeneratoru, kas nav videi draudzīgi, jo vajadzīga degviela. Savukārt saules paneli var darbināt, izmantojot saules gaismu. Mūsdienās tie ir tik kvalitatīvi, ka elektrību spēj ražot visu gadu. Uzstādītās sistēmas ir izdevīgas no vairākiem aspektiem – var ietaupīt maksu par elektrību un būt neatkarīgāki no ārējiem faktoriem. Šī iekārta palīdz cilvēkiem būt pašpietiekamākiem,” stāsta projekta vadītāja.

Pēc praktiskajām darbnīcām dalībniekiem izveidota Whats app grupa, kur tie turpina savstarpēji komunicēt. L. Krūmiņa-Krīgere atklāj, ka pēc notikušā viņai radusies iecere, ka Bilskas pamatskolā skolēniem izveidot līdzīgu darbnīcu, kurā izveidot saules paneli mobilā telefona lādēšanai.

Projektam pieaicinātie eksperti interesentiem māca ne tikai, kā pagatavot un instalēt tādas alternatīvas enerģijas iegūšanas iekārtas kā saules paneļus un saules kolektorus, bet arī kājminamas iekārtas, kas spēj saražot elektrību vai enerģiju. 17. un 18. augustā ikvienam interesentam būs iespēja apmeklēt pedāļu enerģijas darbnīcu Launkalnes pagasta “Zadiņos”. “Būs vērtīga informācija par ierīcēm, kuras saražo elektrību ar pedāļu palīdzību. Neizpaliks arī praktiskā darbošanās. Dažas vietas vēl ir brīvas. Pieteikties var mājaslapā www.abulas.lv,” informē L. Krūmiņa-Krīgere.

Viedoklis

Andris Karlsons, Smiltenes vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs:

- Piedalījos šajā pasākumā, jo tēma ir saistoša un aktuāla. Man nekurienes vidū ir dīķis, pie kura uzcelta lapene. Trūkst tikai elektrības. Komunikācijas ir tālu un elektrības ievilkšanas izmaksas ļoti augstas. Kā alternatīvs risinājums būtu saules panelis, kādu paši kursos mācījāmies izgatavot. Process bija ļoti interesants un nemaz ne sarežģīts. Ko līdzīgu varētu piedāvāt arī skolēniem, ja ne gluži mācību stundās, tad pulciņā noteikti. Saules paneļu izmaksas pašu vajadzībām nav lielas. Toties to pielietojums var būt visdažādākais, piemēram, automodelismā. Interesanti, ka, pērkot paneļus, klāt ir arī speciāli instrumenti. Tiešām ļoti vērtīgi kursi. Ne velti uz tiem brauca cilvēki no Krimuldas, Saldus, Mālpils, Valkas un citām vietām. Igaunijā jau tas ir bizness, kamēr pie mums viss vēl ir hobija līmenī. Taču ir vērojama interese un attīstība.